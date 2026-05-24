Prix de l'énergie : pas de remise en cause des aides même en cas de fin de la guerre au Moyen-Orient

Le gouvernement français a annoncé que les aides à l'énergie ne seront pas remises en cause même en cas de fin de la guerre au Moyen-Orient. Les aides à l'achat de carburants dans le secteur des transports routiers sont prolongées pour trois mois, ainsi que les aides accordées aux secteurs de la pêche et de l'agriculture.

Le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les prix de l'énergie , en particulier celui des carburants. La ministre déléguée à l'Énergie, Maud Bregon, a déclaré que les aides annoncées par le gouvernement français pour faire face à la hausse des prix de l'énergie ne seront pas remises en cause même en cas de fin de la guerre au Moyen-Orient.

La ministre a précisé que les effets de cette guerre, notamment sur le prix de l'énergie, continueront un certain temps même si le conflit s'arrêtait demain. Les aides à l'achat de carburants dans le secteur des transports routiers sont prolongées pour trois mois, ainsi que les aides accordées aux secteurs de la pêche et de l'agriculture. Le plafond de l'indemnité pour les travailleurs modestes grands rouleurs va doubler pour atteindre 100 euros.

Une étude de la CPME a alerté sur la fragilisation des petites entreprises françaises, prises en étau entre la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient et des trésoreries sous tension. La consommation de carburants a baissé de 14 % en mai en raison de la hausse des prix à la pompe





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