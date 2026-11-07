Prix carburants Paris : Guide des stations les moins chères le 7 novembre 2026

Découvrez où faire le plein au meilleur prix à Paris ce samedi 7 novembre 2026. Comparatif complet des tarifs essence et diesel dans les 47 stations de la capitale.

Les conducteurs parisiens cherchant à optimiser leur budget transportation doivent impérativement comparer les tarifs entre les 47 stations-service présentes dans la capitale. Les fluctuations de prix restent significatives d'un point de vente à l'autre, rendant la comparaison indispensable pour éviter de payer excessivement cher. Le Parisien publie ce samedi 7 novembre 2026 un panorama précis des coûts du carburant dans Paris, identifiant les stations les plus économiques et celles affichant les tarifs les plus élevés, tout en signalant d'éventuelles pénuries. Le choix du distributeur peut ainsi influencer directement le coût final du plein, surtout dans un contexte où les écarts locaux sont marqués.

Moyennes des prix du 7 novembre 2026

Les données actualisées au 7 novembre 2026 révèlent que le gazole affiche un prix moyen de 2,288 euros le litre dans Paris. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne nationale qui s'établit à 2,187 euros le litre pour le même combustible. Pour les motoristes à essence, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,076 euros le litre à Paris, contre 2,033 euros au niveau national. Le SP95 basique est proposé à 2,399 euros le litre dans la capitale, alors qu'il vaut 2,084 euros en moyenne sur le territoire français. Le Super 98, quant à lui, est vendu à 2,155 euros le litre localement, soit une légère différence avec la moyenne nationale de 2,143 euros.

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Top stations pour le gazole à Paris

Pour les conducteurs de véhicules diesel, il est possible de réaliser des économies substantielles en ciblant les stations les moins chères du département. La station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux propose le gazole au tarif le plus bas de Paris avec 2,119 euros le litre. Ce prix a été mis à jour le 6 novembre à 08h45 et reste le plus attractif du marché local pour ce type de carburant. Il offre une différence notable par rapport aux moyennes départementales observées cette semaine.

La station Total Access au 181, boulevard Vincent Auriol suit avec un tarif de 2,129 euros le litre. Ce prix a été actualisé le 7 novembre à 00h01 et constitue une alternative solide pour les usagers du quartier. Au-delà de ces deux offres, plusieurs stations Total et Total Access se partagent les places suivantes avec un prix uniforme de 2,19 euros le litre. On retrouve notamment la station Total au 101 boulevard Mortier, celle du 121 rue Manin, ainsi que les sites du 217 boulevard Maréchal Davout et du 55 boulevard de Picpus, tous actualisés le 7 novembre à 00h01.

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D'autres adresses Total affichent également un prix compétitif à 2,21 euros le litre pour le gazole. Ces stations incluent le 190 avenue de Clichy, le 2 avenue de la Porte de St Cloud, le 234 rue de Crimée, le 27 avenue de la Porte d'Italie, le 30 avenue Porte de Clignancourt, le 32 avenue de la Porte de St Ouen, ainsi que la station située rue Jean-Baptiste Berlier au quai à Paris 13. Ces derniers tarifs ont été actualisés soit le 7 novembre à 00h01, soit le 6 novembre à 06h00 pour l'adresse du 13ème arrondissement. Cette variété d'options permet aux automobilistes de choisir leur station en fonction de leur localisation et de leurs contraintes horaires.

Meilleurs tarifs pour le SP95-E10

Les conducteurs utilisant du SP95-E10 peuvent également trouver des tarifs très intéressants dans la capitale. La station Leclerc au 2/10 boulevard Fort de Vaux maintient son avantage concurrentiel en proposant ce carburant à 1,969 euros le litre. Ce prix a été mis à jour le 6 novembre à 08h45 et reste le plus bas observé dans les 47 stations de Paris. Il représente une opportunité d'économie significative par rapport à la moyenne départementale de 2,076 euros.

Une multitude de stations Total et Total Access affichent le prix plancher à 1,99 euros le litre pour le SP95-E10. Parmi elles, on cite la Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol, celle au 190 avenue de Clichy, ainsi que les stations situées boulevard du Périphérique Extérieur et quai d'Issy les Moulineaux. Tous ces tarifs ont été actualisés le 7 novembre à 00h01. Cette uniformisation du prix chez les acteurs majeurs du marché facilite la recherche de stations économiques pour les utilisateurs de ce carburant standard.

D'autres stations Total complètent cette liste des prix bas avec 1,99 euros le litre pour le SP95-E10. On retrouve les sites du 101 boulevard Mortier, du 114 boulevard de l'Hôpital, du 121 rue Manin, du 154 rue d'Alésia, du 2 avenue de la Porte de St Cloud, du 217 boulevard Maréchal Davout, du 234 rue de Crimée, du 30 avenue Porte de Clignancourt, de la rue Fabert au 37, du 55 boulevard de Picpus, de la 99 avenue de Versailles et du boulevard du Périphérique Intérieur. Les mises à jour de ces prix se situent entre le 7 novembre à 00h01 et le 6 novembre à 20h41 ou 07h12 selon l'adresse exacte.

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Offre compétitive pour le SP95

Concernant le sans-plomb 95, les tarifs varient également selon les distributeurs. La station Eni située au 4 avenue Foch à Paris affiche un prix de 2,399 euros le litre. Ce tarif correspond exactement à la moyenne observée dans la capitale pour ce carburant spécifique. Il se distingue donc comme une option standard plutôt qu'une offre promotionnelle majeure comparée aux autres essences. Les conducteurs cherchant le prix le plus bas pour le SP95 devront peut-être explorer d'autres enseignes non listées dans le top actuel ou vérifier les promotions ponctuelles.

La multiplication des points de vente à Paris permet aux automobilistes de comparer les prix en temps réel. Avec des écarts pouvant atteindre plusieurs centimes par litre, le choix de la station impacte le budget annuel de nombreux foyers parisiens. Il est donc recommandé de se référer aux mises à jour quotidiennes publiées par Le Parisien et les applications de suivi des prix. Ces informations sont cruciales pour naviguer dans un environnement où les prix peuvent fluctuer rapidement et où les offres varient d'une semaine à l'autre.