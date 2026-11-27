Découvrez les prix de l'essence et du gazole à Paris ce samedi 28 novembre 2026. Guide complet des stations-service offrant les tarifs les plus bas pour tous les carburants.

Les conducteurs parcourant Paris ce samedi 28 novembre 2026 disposent d'une marge de manœuvre notable pour réduire leurs dépenses de carburant grâce à une stratégie d'achat informée. La capitale offre un choix restreint de soixante-sept stations-service, mais cette densité limitée masque d'importantes disparités de prix qui varient considérablement d'un point de vente à l'autre.

Marge de progression pour le diesel parisien

Le diesel demeure le carburant offrant la plus forte opportunité d'économie aux automobilistes parisiens, avec des prix nettement supérieurs à la moyenne nationale. Le prix moyen du gazole s'établit à 2,193 euros le litre dans la capitale, dépassant largement le prix national moyen de 2,035 euros. Cette différence de plus de seize centimes implique que chaque plein réalisé dans la capitale engendre un surcoût significatif par rapport au reste du territoire.

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Les conducteurs de véhicules diesel peuvent réaliser des économies substantielles en choisissant les bonnes stations-service selon les données publiées par Le Parisien. Le classement des dix points de vente les moins chers de Paris pour le gazole révèle des tarifs nettement plus avantageux que la moyenne constatée dans la ville.

Classement des dix stations diesel les moins chères

La station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux occupe la première place du classement avec un prix de 1,962 euros le litre, mis à jour le 27 novembre à 10h41. Cette adresse propose une réduction de plus de 23 centimes par rapport à la moyenne parisienne, offrant une opportunité d'économie immédiate pour les utilisateurs de diesel.

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La station Total Access installée au 181 boulevard Vincent Auriol suit immédiatement avec un tarif de 1,997 euros le litre, confirmé le 28 novembre à 00h01. Les conducteurs recherchant les meilleures offres doivent également consulter les réseaux Esso Express, dont la station du 19 boulevard des Frères Voisins affiche un prix de 2,045 euros le litre au 26 novembre à 11h08.

L'Esso Express situé au 2/6 rue Louis Blanc propose le diesel à 2,092 euros le litre depuis le 27 novembre à 07h31, tandis que son autre site du 36 quai de la Râpée facture 2,094 euros le litre la veille à 11h20. Ces tarifs restent compétitifs comparés aux stations Total installées au 234 rue de Crimée à 2,162 euros, à l'avenue de Clichy à 2,163 euros, et aux adresses de la porte de Saint-Ouen et de Bercy affichant 2,164 euros.

Compétitivité du sans-plomb 95 et 98

L'essence SP95-E10 présente également des variations importantes, avec une moyenne parisienne de 1,976 euros le litre contre 1,908 euros au niveau national. L'Esso Express du 2/6 rue Louis Blanc détient le record du moins cher avec 1,86 euros le litre, suivi de près par le Leclerc de la Fort de Vaux à 1,865 euros.

Pour les véhicules nécessitant du SP95, l'Eni située au 4 avenue Foch propose un tarif de 2,299 euros le litre, coïncidant exactement avec la moyenne nationale observée pour ce type de carburant. Le SP98 quant à lui affiche une moyenne de 2,056 euros dans la capitale, soit un écart de 44 centimes avec le prix national de 2,012 euros.

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Les stations Esso Express du 19 boulevard des Frères Voisins et du 2/6 rue Louis Blanc offrent le SP98 à respectivement 1,978 et 1,96 euros le litre, démontrant que la comparaison systématique entre les soixante-sept points de vente restants reste indispensable pour optimiser chaque plein de carburant dans l'agglomération parisienne.