Découvrez les stations-essence offrant les tarifs les plus bas pour l'essence et le gazole à Paris ce vendredi 27 novembre 2026. Guide complet des prix.

La recherche d'une station-essence offrant le tarif le plus bas à Paris nécessite une comparaison rigoureuse des adresses. Les différences de prix à la pompe peuvent être significatives, variant d'une commune à l'autre, voire sur de simples mètres. Cette volatilité s'ajoute aux tensions d'approvisionnement qui complexifient parfois la quête de carburant. Le Parisien a analysé les données pour identifier les meilleures options disponibles ce vendredi 27 novembre 2026.

Moyennes nationales et parisiennes ce vendredi 27 novembre

Les prix moyens observés sur Paris ce vendredi 27 novembre 2026 montrent un écart notable avec les moyennes nationales. Le gazole s'affiche à 2,206 euros le litre dans la capitale, tandis que la moyenne nationale est de 2,052 euros. Pour l'essence SP95-E10, le litre est vendu en moyenne à 1,984 euros à Paris contre 1,92 euros au niveau du pays. Le SP95 est proposé à 2,299 euros le litre localement face à 1,972 euros sur l'ensemble du territoire. Enfin, le SP98 atteint un prix moyen de 2,034 euros à Paris comparé à 2,014 euros en France.

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Les dix stations pour acheter du gazole au meilleur prix

Pour le gazole, dix stations de Paris pratiquent des tarifs significativement inférieurs à la moyenne locale. La station Total Access située au 181 Boulevard Vincent Auriol propose le prix le plus bas à 1,977 euro le litre, mis à jour le 27 novembre à 00h01. Juste après, la station Leclerc au 2/10 Boulevard Fort De Vaux affiche 1,982 euro le litre, avec une mise à jour le 25 novembre à 14h15. La station Esso Express du 19 Boulevard Des Freres Voisins suit avec un prix de 2,045 euro le litre, vérifié le 26 novembre à 11h08.

D'autres adresses se distinguent pour leur compétitivité sur le diesel. La station Esso Express au 2/6 Rue Louis Blanc vend le litre à 2,106 euros, mise à jour le 26 novembre à 12h35. L'Esso Express du 36 Quai de la Rapée propose le prix à 2,13 euro le litre, confirmé le 26 novembre à 11h08. Trois stations Total offrent le même tarif de 2,164 euro le litre : la première est au 101 Boulevard Mortier (mise à jour le 27 nov. à 00h01), la seconde au 217 Boulevard Marechal Davout (mise à jour le 27 nov. à 00h01) et la troisième au 55 Boulevard De Picpus (mise à jour le 27 nov. à 00h01).

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La liste complète des stations peu chères pour le diesel inclut également la station BP située au 85 Rue Jeanne Darc, affichant 2,189 euro le litre au 26 novembre à 11h20. Enfin, la station Total Access au 190 Avenue De Clichy ferme le top dix avec un prix de 2,192 euro le litre, mis à jour le 27 novembre à 00h01.

Le classement des stations pour l'essence SP95-E10

Les tarifs du SP95-E10 fluctuent considérablement entre les différents établissements parisiens. L'Esso Express du 2/6 Rue Louis Blanc offre le tarif le plus compétitif à 1,871 euro le litre, avec une mise à jour le 26 novembre à 12h35. L'Esso Express du 19 Boulevard Des Freres Voisins suit avec 1,878 euro le litre, vérifié le 26 novembre à 11h08. Leclerc, situé au 2/10 Boulevard Fort De Vaux, propose un prix de 1,879 euro le litre, mis à jour le 25 novembre à 14h15.

Le prix monte ensuite à 1,944 euro le litre pour l'Esso Express du 36 Quai de la Rapée, daté du 26 novembre à 11h08. Plusieurs stations affichent un prix uniforme de 1,977 euro le litre. Il s'agit de la station Indéfinie Rue Legion Etrangere (mise à jour le 27 nov. à 00h01), de la Total Access au Boulevard Du Peripherique Exterior (mise à jour le 27 nov. à 00h01), de la Total Access au Quai D'Issy Les Moulinaux (mise à jour le 27 nov. à 00h01) et de la Total au Boulevard Du Peripherique Interieur (mise à jour le 27 nov. à 00h01).

De nombreuses stations Total affichent un prix de 1,99 euro le litre. Ce tarif s'applique notamment à la Total Access du 190 Avenue De Clichy (mise à jour le 27 nov. à 00h01), à la Total au 101 Boulevard Mortier (mise à jour le 27 nov. à 00h01), à la Total au 114 Boulevard De L Hopital (mise à jour le 27 nov. à 00h01), à la Total au 121 Rue Manin (mise à jour le 27 nov. à 00h01) et à la Total au 2 Avenue De La Porte De St Cloud (mise à jour le 27 nov. à 00h01).

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La cohorte à 1,99 euro le litre continue avec la Total au 217 Boulevard Marechal Davout (mise à jour le 27 nov. à 00h01), la Total au 234 Rue De CREE (mise à jour le 27 nov. à 00h01), la Total au 238 Rue De Charenton (mise à jour le 26 nov. à 06h00), la Total au 27 Avenue De La Porte D'Italie (mise à jour le 27 nov. à 00h01), la Total au 30 Avenue Pte Clignancourt (mise à jour le 27 nov. à 00h01), la Total au 32 Avenue De La Porte De St Ouen (mise à jour le 27 nov. à 00h01) et la Total au 37 Rue Fabert (mise à jour le 26 nov. à 06h00). Enfin, la Total au 55 Boulevard De Picpus, la Total au 99 Avenue De Versailles (mise à jour le 25 nov. à 20h36) et la Total Rue Jean-Baptiste Berlier - Quai (mise à jour le 26 nov.) complètent cette liste extensive.