Guide des prix carburants à Paris pour le mardi 24 novembre 2026. Comparatif des stations les moins chères pour le gazole et les essences SP95-E10, SP95 et SP98.

Le mardi 24 novembre 2026, la comparaison s'impose impérieusement pour les automobilistes parisiens souhaitant optimiser leurs dépenses de transport. La capitale compte 47 stations-service, offrant des tarifs qui varient considérablement d'un point de vente à l'autre, parfois même au sein d'un même arrondissement. Le Parisien dresse ce jour un état des lieux précis des prix de l'essence et du gazole, identifiant les stations aux tarifs les plus bas, les plus élevés, ainsi que les éventuelles pénuries signalées sur le territoire de la Ville Lumière.

Analyse des prix moyens et écarts nationaux

Les prix moyens observés ces deux derniers jours révèlent un écart notable entre Paris et la moyenne nationale. Le gazole s'affiche à 2,213 euros le litre dans la capitale, contre 2,099 euros en moyenne sur l'ensemble du territoire français. Pour les carburants essence, le litre de SP95-E10 est vendu en moyenne à 2,017 euros localement, alors qu'il coûte 1,938 euros à l'échelle du pays. Le SP95 est proposé à 2,34 euros le litre face à 1,991 euros au niveau national. Enfin, pour le SP98, le prix moyen s'établit à 2,088 euros à Paris, comparé à 2,03 euros sur l'ensemble de la France.

Also read Prix carburant Paris 23 novembre 2026 : les stations les moins chères révélées

Classement des stations gazole les plus économiques

Les conducteurs de véhicules diesel peuvent réaliser des économies substantielles en choisissant les bons points de vente. Le supermarché Leclerc situé au 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris propose le gazole au tarif le plus bas de la capitale, à 1,999 euros le litre, avec des données mises à jour le 23 novembre 2026 à 13h45. Ce prix nettement inférieur à la moyenne parisienne attire les conducteurs soucieux de leur budget. Total Access, situé au 181 boulevard Vincent Auriol, offre le deuxième tarif le plus compétitif à 2,057 euros le litre, avec une mise à jour le 24 novembre 2026 à 00h01.

D'autres enseignes suivent de près dans le classement des dix stations les moins chères pour le gazole. Les stations Total situées au 101 boulevard Mortier, au 121 rue Manin, au 217 boulevard Maréchal Davout et au 55 boulevard de Picpus affichent toutes un prix de 2,126 euros le litre, mis à jour le 24 novembre 2026 à 00h01. Esso Express, au 2/6 rue Louis Blanc à Paris, complète ce groupe avec un tarif de 2,137 euros le litre, enregistré le 23 novembre 2026 à 07h32. Le groupe Total Energy continue de dominer le bas du classement avec plusieurs stations à 2,15 euros le litre, dont celles situées avenue de Clichy, rue de Crimée, avenue de la Porte d'Italie, avenue Pte Clignancourt et avenue de la Porte de St Ouen, toutes mises à jour le 24 novembre 2026 à 00h01.

Advertisement

Meilleurs prix pour l'essence SP95-E10 et le SP95

Pour les utilisateurs d'essence SP95-E10, Esso Express situé au 2/6 rue Louis Blanc à Paris affiche le tarif le plus bas à 1,929 euros le litre, avec des données datant du 23 novembre 2026 à 07h32. Esso, au 7 boulevard Murat, propose ce même carburant à 1,99 euros le litre, avec une mise à jour le 23 novembre 2026 à 13h37. L'enseigne Indéfinie, située rue Legion Etrangère, suit au prix de 1,99 euros le litre, avec des données mises à jour le 24 novembre 2026 à 00h01.

Plusieurs stations Total Access et Total offrent également le SP95-E10 à 1,99 euros le litre. On retrouve ce tarif au 190 avenue de Clichy, au boulevard du Périphérique Extérieur, au quai d'Issy les Moulineaux, au 101 boulevard Mortier, au 121 rue Manin, au 154 rue d'Alésia, au 2 avenue de la Porte de St Cloud, au 217 boulevard Maréchal Davout, au 238 rue de Charenton, au 55 boulevard de Picpus, au 99 avenue de Versailles, au boulevard du Périphérique Intérieur et au 2 avenue de la Porte de St Cloud. Les dates de mise à jour varient entre le 23 novembre 2026 à 06h00, 08h00, 13h37, 17h15 et le 24 novembre 2026 à 00h01, selon l'enseigne et l'adresse exacte.

Offres pour le SP95 et le SP98 dans Paris

Le sans-plomb 95 affiche également des tarifs variables selon les stations-service dans Paris. Eni, situé au 4 avenue Foch à Paris, propose le SP95 à 2,299 euros le litre, avec des données mises à jour le 23 novembre 2026 à 07h00. Pour les conducteurs nécessitant du SP95, OIL! situé au 8, 10, 10 bis rue Bailleul à Paris affiche un tarif de 2,38 euros le litre, avec des données mises à jour le 23 novembre 2026 à 19h13. Ces informations permettent aux automobilistes de planifier leurs pleins en fonction des disponibilités et des prix actuels.

Pour le SP98, certaines stations proposent ce carburant premium à un tarif inférieur à la moyenne parisienne. Le Parisien identifie les dix stations affichant les prix du SP98 les plus bas. Cette section du guide vise à aider les conducteurs de véhicules nécessitant une essence haute qualité à trouver les meilleurs tarifs disponibles dans la capitale ce mardi 24 novembre 2026. La précision des adresses et des prix permet une planification optimale des trajets et des approvisionnements en carburant pour les usagers de la route parisiens.