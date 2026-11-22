Découvrez les prix de l'essence et du gasole à Paris ce dimanche 22 novembre 2026. Guide complet des stations les moins chères et des alertes de stock dans la capitale.

Les automobilistes naviguant dans la capitale doivent désormais faire preuve d'une rigueur accrue lors de leurs approvisionnements en carburant. La comparaison des tarifs entre les différents points de vente s'est imposée comme une nécessité incontournable, notamment en raison des écarts de prix significatifs observés d'un établissement à l'autre, et parfois même au sein d'un même quartier parisien. Cette complexité est encore amplifiée par la survenue inattendue de pénuries locales qui perturbent régulièrement l'offre disponible.

Le Parisien analyse les prix du 22 novembre 2026

Le Parisien a réalisé ce dimanche 22 novembre 2026 un tour d'horizon exhaustif des tarifs pratiqués pour l'essence et le gazole sur les quarante-sept stations-service réparties dans les limites de Paris. L'objectif de cette enquête est de fournir aux conducteurs des informations précises sur les lieux où le carburant est le plus abordable, ceux où il est le plus onéreux, ainsi que les éventuelles ruptures de stock signalées sur le terrain.

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Décalage des prix moyens gazole et essence

Les relevés effectués sur les quarante-huit dernières heures révèlent un écart notable entre les prix parisiens et la moyenne nationale. Le litre de gazole s'établit en moyenne à 2,21 euros dans la capitale, un tarif supérieur aux 2,107 euros enregistrés sur l'ensemble du territoire français. Cette prime parisienne s'applique également aux carburants pour véhicules à essence, créant un contexte inflationniste spécifique pour les résidents de la ville lumière.

Les conducteurs de véhicules fonctionnant au SP95-E10 doivent s'attendre à payer 2,009 euros le litre, soit une hausse par rapport à la moyenne nationale qui se stabilise à 1,949 euros. Le carburant SP95 classique affiche un prix local de 2,274 euros le litre, contre 2 euros en France. Le SP98, quant à lui, coûte en moyenne 2,094 euros à Paris, alors qu'il atteint 2,048 euros au niveau national.

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Top 10 des stations pour le gazole à moindre coût

Pour les automobilistes roulant au diesel, il est possible de contourner ces surcoûts en se rendant dans des stations spécifiques offrant des tarifs inférieurs aux moyennes recensées. Leclerc situé au 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris propose le prix le plus bas du top dix avec 2,029 euros le litre, une donnée mise à jour le 20 novembre à 10h50. Cette station se distingue nettement de ses concurrentes immédiates.

La station Total Access implantée au 181, boulevard Vincent Auriol suit avec un tarif de 2,049 euros le litre, vérifié ce 22 novembre à 00h01. Esso Express, située au 19 boulevard des Frères Voisins, affiche un prix de 2,114 euros le litre, actualisé le 21 novembre à 07h31. Une seconde station Esso Express, au 36 quai de la Rapée, propose le carburant à 2,13 euros le litre, également mis à jour le 21 novembre à 07h31. Ces cinq stations constituent les points de vente les plus intéressants pour les diesel. Les stations suivantes du classement, incluant plusieurs établissements Total et Total Access répartis à Clichy, Mortier, Manin, Davout, Porte de St Ouen et Picpus, affichent toutes un tarif identique de 2,132 euros le litre, vérifié le 22 novembre à 00h01 pour la majorité d'entre elles.

Meilleurs tarifs essence SP95-E10 dans la capitale

Les conducteurs utilisant du SP95-E10 bénéficient également de différences de prix sensibles selon l'enseigne et l'emplacement. Esso Express au 19 boulevard des Frères Voisins reste l'option la plus économique avec un prix de 1,914 euros le litre, mis à jour le 21 novembre à 07h31. Leclerc au 2/10 boulevard Fort de Vaux suit avec 1,929 euros le litre, vérifié le 20 novembre à 10h50. Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol propose un tarif de 1,939 euros le litre, actualisé ce 22 novembre à 00h01.

Esso Express à l'adresse 2/6 rue Louis Blanc affiche 1,941 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 07h31, tandis qu'Esso Express au 36 quai de la Rapée vend le litre à 1,966 euros, vérifié le 21 novembre à 07h31. Une vaste gamme de stations proposant un prix plancher de 1,99 euros le litre complète la liste. Ces enseignes incluent Indéfinie à la rue Legion Etrangere, ainsi que de multiples stations Total Access et Total situées à l'avenue de Clichy, au boulevard du Peripherique Extérieur, au quai d'Issy Les Moulinaux, au boulevard Mortier, au boulevard de l Hopital, à la rue Manin, à la porte de St Cloud, au boulevard Marechal Davout, à la rue de Creée, à la rue de Charenton, à l'avenue de la Porte d'Italie, à la porte Clignancourt, à la rue Fabert, au boulevard de Picpus, à l'avenue de Versailles et à la rue Jean-Baptiste Berlier. La plupart de ces tarifs ont été actualisés le 22 novembre à 00h01, assurant une fiabilité maximale pour les piétons et automobilistes cherchant à optimiser leur budget.