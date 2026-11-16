Prix Carburants Paris 16 novembre 2026 : Meilleurs tarifs et stations

Prix essence et diesel à Paris le lundi 16 novembre 2026. Comparatif des stations les moins chères pour SP95, SP98 et gazole. Guide complet des tarifs.

La recherche d'un carburant à prix compétent dans la capitale exige une vigilance accrue de la part des automobilistes. La date du lundi seize novembre deux mille vingt-six marque un jour clé pour ajuster ses stratégies de plein. Les différences de tarifs sont significatives entre les établissements et peuvent parfois varier au sein d'une même commune parisienne. Cette volatilité s'ajoute aux contraintes d'approvisionnement qui complexifient l'accès à certaines essences.

Tarifs moyens observés en capitale

Le Parisien a établi un bilan précis des coûts pour ce jour spécifique. Le diesel se négocie à deux euros vingt par litre en moyenne dans Paris. Ce prix local dépasse la moyenne nationale qui s'établit à deux euros treize trois par litre. Les conducteurs de véhicules diesel paient donc une prime supplémentaire pour faire le plein dans la ville lumière.

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Concernant l'essence sans plomb, les prix varient selon le type de carburant. Le SP95-E10 atteint une moyenne de deux euros零零 sept par litre localement. Cette référence dépasse légèrement la moyenne nationale qui reste à un euro quatre-vingt-dix-sept sept par litre. L'écart est plus marqué pour le SP95 pur qui atteint deux euros trois cent deux quatre par litre contre deux euros deux cent neuf nationally.

Le super sans plomb 98 suit une tendance similaire avec un prix moyen de deux euros零八 six par litre à Paris. La moyenne nationale se situe à un euro quatre-vingt-six neuf par litre. Sur les quarante-sept stations réparties dans la capitale, ces écarts créent une urgence de comparaison pour le budget des ménages. La recherche de la station la moins chère devient une démarche économique essentielle.

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Classement des stations pour le gazole

Les détenteurs de véhicules diesel peuvent réaliser des économies notables en ciblant les bons points de vente. Le classement des dix adresses proposant les tarifs les plus bas pour le gazole offre des alternatives attractives. La station Leclerc située au deux boulevard Fort de Vaux affiche le tarif le plus bas à deux euros零 cinq neuf par litre. Cette information a été mise à jour le quatorze novembre à dix heures cinquante-cinq.

La station Total Access au cent quatre-vingt-un boulevard Vincent Auriol suit avec un prix à deux euros onze deux par litre. Cette donnée a été actualisée le seize novembre à minuit. Plusieurs stations Total partagent le troisième rang avec un tarif à deux euros quinze par litre. Ces établissements sont localisés au cent un boulevard Mortier, au cent vingt-et-une rue Manin et au deux cent dix-sept boulevard Maréchal Davout.

La station Total située au cinquante-cinq boulevard de Picpus rejoint ce groupe à deux euros quinze. D'autres points de vente comme la Total Access au cent quatre-vingt-dix avenue de Clichy pratiquent deux euros dix-sept. La station au deux cent trente-quatre rue de Crimée et celle au deux cent trente-huit rue de Charenton maintiennent également ce tarif. La mise à jour de ces dernières a eu lieu le quinze novembre à six heures du matin.

Meilleurs tarifs pour l'essence SP95-E10

L'essence SP95-E10 présente des disparités notables selon les emplacements. Trois stations se détachent en tête avec un prix plancher à un euro quatre-vingt-dix-neuf par litre. L'Esso Express au dix-neuf boulevard des Frères Voisins propose ce tarif depuis le quatorze novembre à sept heures trente-et-une.

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L'enseigne Indéfinie située rue Légion Étrangère rejoint cette liste avec un prix identique de un euro quatre-vingt-dix-neuf. La mise à jour remonte au seize novembre à minuit. Plusieurs stations Total Access et Total complètent le top des meilleures offres. La station au cent quatre-vingt-dix avenue de Clichy, celle du boulevard du Périphérique Extérieur et celle du quai d'Issy-lès-Moulineaux affichent toutes ce prix plancher.

D'autres stations Total pratiquent également ce tarif avantageux. On note la présence du cent un boulevard Mortier, du deux avenue de la Porte de Saint-Cloud et du deux cent dix-sept boulevard Maréchal Davout. La rue de Crimée, la rue de Charenton et l'avenue de la Porte de Saint-Ouen font partie de cette liste. La station au trente-sept rue Fabert et le boulevard de Picpus complètent l'offre. Le boulevard du Périphérique Intérieur et l'avenue de la Porte de Saint-Ouen restent dans le top des moins chers.

Options économiques pour le SP95 et SP98

Le sans-plomb 95 voit ses prix fluctuer d'une station à l'autre dans Paris. L'Eni située au quatre avenue Foch propose un litre à deux euros deux cent neuf neuf. Cette information a été actualisée le quinze novembre à sept heures. L'Avia au boulevard de la Chapelle suit avec un prix à deux euros trois cent quarante-neuf par litre depuis le quatorze novembre à six heures.

Pour le super sans plomb 98, l'économie est également possible. La Total Access au cent quatre-vingt-dix avenue de Clichy offre le prix le plus compétitif à un euro quatre-vingt-dix-neuf par litre. Les données ont été mises à jour le seize novembre. Cette station se positionne comme la référence absolue pour ce type de carburant. Les automobilistes soucieux de leur budget doivent privilégier ces adresses spécifiques pour optimiser leurs dépenses quotidiennes.