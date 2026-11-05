Prix carburant Paris : Leclerc et Total en tête des stations bon marché

Comparaison des prix essence et diesel à Paris le 5 novembre 2026. Guide des stations les moins chères avec tarifs détaillés et moyenne nationale.

Le Paris ien publie une analyse détaillée des prix de l'essence et du gazole dans la capitale française le jeudi 5 novembre 2026. Cette comparaison des stations-essence révèle des écarts tarifaires notables entre les points de vente, y compris au sein d'un même arrondissement. Ces disparités de prix compliquent la recherche du meilleur tarif pour les automobilistes.

Moyennes nationales vs tarifs parisiens

Le litre de gazole coûte en moyenne 2,293 euros dans Paris, soit une augmentation par rapport à la moyenne nationale de 2,067 euros. Les conducteurs de véhicules diesel paient donc un supplément significatif pour faire le plein en Île-de-France. Pour les véhicules à essence, le carburant SP95-E10 est affiché à 2,095 euros le litre localement, contre 2,067 euros sur l'ensemble du territoire français. Le carburant SP95 sans plomb atteint 2,209 euros le litre à Paris, alors qu'il coûte 2,116 euros en France. Le SP98 affiche un prix moyen de 2,21 euros dans la capitale, comparé à 2,177 euros au niveau national.

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Meilleures stations pour le gazole

Les stations Leclerc et Total proposent les tarifs les plus compétitifs pour le carburant diesel. Leclerc, situé au 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris, offre le prix le plus bas avec 2,136 euros le litre. Ce prix a été mis à jour le 4 novembre à 11h39. Total Access, présent à plusieurs adresses, affiche des tarifs variant entre 2,175 euros et 2,25 euros le litre. Par exemple, le point Total Access au 181 boulevard Vincent Aurirol propose du gazole à 2,175 euros, tandis que celui de l'avenue de Clichy fixe le prix à 2,25 euros. Ces tarifs ont été actualisés le 5 novembre à 00h01 pour la plupart des stations.

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Tarifs compétitifs pour le SP95-E10

Pour le carburant sans plomb 95 avec 10% d'éthanol, Leclerc conserve sa position de leader avec un prix de 1,989 euros le litre à son adresse du boulevard Fort de Vaux. Les stations Total Access proposent ensuite le SP95-E10 à 1,99 euros le litre. Cette offre est disponible au 190 avenue de Clichy, au boulevard du périphérique extérieur, et au quai d'Issy les Moulinaux. Ces prix ont été mis à jour le 5 novembre à 00h01. Plusieurs autres stations Total affichent également ce tarif de 1,99 euros, notamment au 101 boulevard Mortier, au 114 boulevard de l'Hôpital, et au 173 avenue Daumesnil.

Disponibilité et pénuries de carburant

Paris compte 47 stations-service réparties dans toute la capitale. Le Parisien a également relevé les éventuelles pénuries de carburant dans les différentes zones de la ville. La présence de points de vente à prix fixés, comme le Total au 217 boulevard Maréchal Davout ou au 27 avenue de la Porte d'Italie, permet aux conducteurs de planifier leurs pleins. Ces stations affichent un prix de 1,99 euros pour le SP95-E10 et 2,25 euros pour le gazole. La mise à jour des prix le 4 novembre à 14h57 et le 5 novembre à 00h01 garantit la fiabilité des données fournies aux automobilistes.