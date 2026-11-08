Prix carburant Paris 8 novembre 2026 : Guide des stations les moins chères

Comparez les prix de l'essence et du gazole à Paris ce dimanche 8 novembre 2026. Découvrez les stations à tarif réduit et les dernières tendances du marché.

Les automobilistes parisiens font face à des défis quotidiens pour optimiser leurs dépenses de transport en raison de la disparité des tarifs entre les stations-service. Cette situation est encore accentuée par des difficultés d'approvisionnement qui rendent la recherche du bon carburant complexe dans la capitale. Pour vous aider à naviguer dans ce contexte économique, nous présentons une analyse détaillée des coûts pratiqués ce dimanche 8 novembre 2026.

Comparaison des prix moyens des carburants

Le diesel affiche une moyenne de 2,279 euros le litre à Paris, dépassant significativement la moyenne nationale qui s'établit à 2,176 euros le litre. Cette différence met en lumière la pression fiscale et logistique qui pèse spécifiquement sur la capitale française au cours de cette période automnale. La disparité est tout aussi marquée pour l'essence, où le SP95-E10 coûte en moyenne 2,069 euros le litre contre 2,027 euros en France.

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Les carburants plus spécifiques subissent également cette inflation relative. Le SP95 est affiché à 2,399 euros le litre, un prix nettement supérieur à la moyenne nationale de 2,079 euros. Le SP98, bien que moins consommé, se vend en moyenne à 2,155 euros le litre à Paris, dépassant légèrement le tarif national de 2,14 euros. Ces écarts soulignent l'importance de comparer les établissements avant chaque plein.

Les meilleures adresses pour le gazole diesel

Pour les utilisateurs de véhicules diesel, certaines stations offrent des tarifs nettement inférieurs à la moyenne parisienne de 2,279 euros. Le magasin Leclerc situé au 2/10 boulevard Fort de Vaux propose le litre à 2,119 euros, mis à jour le 6 novembre à 08h45. Cette offre représente une économie significative pour les conducteurs parcourant de longues distances quotidiennes.

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La marque Total et ses filiales dominent ensuite la liste des prix les plus bas. Le site Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol affiche 2,129 euros le litre avec une mise à jour le 8 novembre à 00h01. Plusieurs autres stations Total se partagent le reste du top des prix réduits avec un tarif de 2,19 euros le litre. Ces établissements incluent ceux situés au 101 boulevard Mortier, au 121 rue Manin, au 217 boulevard Marechal Davout et au 55 boulevard de Picpus.

Le prix de 2,21 euros le litre est pratiqué par une quinzaine de stations supplémentaires, dont plusieurs Total Access et Total classiques. On retrouve ces tarifs au 190 avenue de Clichy, au 2 avenue de la Porte de St Cloud, au 234 rue de Crimee, à l'avenue de la Porte d'Italie et au 30 avenue de la Porte de Clignancourt. D'autres adresses comme l'avenue de la Porte de St Ouen et le quai Jean-Baptiste Berlier à Paris 13 proposent également ce tarif au litre.

Meilleurs tarifs pour l'essence SP95-E10

Le carburant sans plomb 95 avec 10% d'éthanol voit ses prix varier considérablement d'un fournisseur à l'autre. Le Leclerc du boulevard Fort de Vaux reste la référence avec 1,969 euros le litre, mis à jour le 6 novembre. Cette station offre l'avantage concurrentiel le plus marqué sur le marché parisien pour cette catégorie de carburant très répandue.

Plusieurs stations Total Access et Total classiques affichent un prix de 1,99 euros le litre. Cette liste est très fournie et inclut le Total Access du 181 boulevard Vincent Auriol, celui de l'avenue de Clichy, ainsi que les sites du boulevard du Peripherique Extérieur et du quai d'Issy les Moulineaux. Ces tarifs, mis à jour à minuit le 8 novembre, sont valables pour une large part de la capitale.

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D'autres adresses Total célèbres pratiquent également ce prix de 1,99 euros. On cite le 114 boulevard de l'Hôpital, le 154 rue d'Alésia, le 2 avenue de la Porte de St Cloud, le 217 boulevard Marechal Davout, le 234 rue de Crimee, le 30 avenue de la Porte de Clignancourt, l'avenue de la Porte de St Ouen, le 37 rue Fabert, le 55 boulevard de Picpus, l'avenue de Versailles et le boulevard du Peripherique Interieur. Chaque prix est associé à une date de mise à jour précise pour garantir la fiabilité de l'information.

Offres compétitives pour le sans-plomb 95 et 98

Le carburant SP95, généralement plus cher, trouve son meilleur prix chez l'enseigne Eni. La station située au 4 avenue Foch propose ce sans-plomb à 2,399 euros le litre, avec une donnée mise à jour le 7 novembre à 07h00. Cette offre se distingue par sa régularité et sa localisation dans un arrondissement central de Paris, offrant une alternative fiable aux conducteurs exigeants.

Concernant le SP98, certains établissements parisiens proposent des tarifs inférieurs à la moyenne locale de 2,155 euros. Bien que la liste complète des adresses les plus basses ne soit pas exhaustive dans les données initiales, il est clair que la concurrence entre les grandes enseignes comme Total et les indépendants comme Eni maintient une pression sur les prix. Les conducteurs cherchant le meilleur rapport qualité-prix pour ce carburant premium doivent rester vigilants face aux mises à jour quotidiennes des tarifs.