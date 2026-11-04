Prix carburant Paris 4 novembre 2026 : comparatif et stations les moins chères

Découvrez les prix moyens de l'essence et du gazole à Paris ce mercredi 4 novembre 2026. Guide complet des stations Total, Esso et Eni avec les tarifs les plus bas pour vos pleins.

Les conducteurs cherchant à optimiser leurs dépenses de déplacement à Paris font face à une réalité complexe ce mercredi 4 novembre 2026. La capitale compte 47 stations-service, mais les tarifs varient considérablement d'un établissement à l'autre, parfois au sein d'une même commune. Cette disparité est accentuée par des difficultés d'approvisionnement qui compliquent l'accès à certains types de carburants spécifiques.

Comparatif des prix moyens des carburants

Le gazole s'affiche actuellement à 2,302 euros le litre dans la capitale, un niveau supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 2,232 euros. Cette différence de prix reflète les contraintes logistiques propres aux grandes zones urbaines et aux réseaux de distribution parisiens. Les automobilistes doivent donc ajuster leur budget en conséquence pour ce type de carburant.

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Côté essence, le litre de SP95-E10 est vendu en moyenne à 2,121 euros localement, contre 2,077 euros à l'échelle du pays. Cette situation crée une pression supplémentaire sur les propriétaires de véhicules compatibles avec cette formule standard. La différence de prix, bien que semblant marginale, s'accumule rapidement sur les trajets quotidiens en milieu urbain dense.

Le SP95 est proposé à 2,429 euros le litre face à 2,127 euros au niveau national, marquant l'écart le plus important observé dans cette journée. Pour les conducteurs exigeant le SP98, le prix moyen s'établit à 2,212 euros, comparé à 2,187 euros sur l'ensemble de la France. Ces écarts soulignent la nécessité de comparer les tarifs avant de se rendre à la station-service.

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Top stations pour le gazole et l'essence

Les automobilistes peuvent faire le plein de gazole à moindre coût en ciblant des adresses précises. Total Access situé au 181 boulevard Vincent Auriol à Paris propose le diesel à 2,17 euros le litre, mis à jour le 4 novembre à 00h01. Cette station figure parmi les plus compétitives identifiées par Le Parisien pour optimiser les coûts de fonctionnement du véhicule.

La station Total au 173 avenue Daumesnil à Paris affiche un tarif de 2,19 euros le litre, avec des données actualisées le 2 novembre à 08h02. D'autres sites comme Total Access au 190 avenue de Clichy, Total au 101 boulevard Mortier, ou Total au 114 boulevard de l'Hôpital, pratiquent tous un prix de 2,25 euros le litre. Ces tarifs sont confirmés et mis à jour le 4 novembre à 00h01.

Pour l'essence SP95-E10, plusieurs stations offrent des tarifs très attractifs. Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol, au 190 avenue de Clichy, au boulevard du périphérique extérieur, au quai d'Issy les Moulinaux, ainsi que Total au 114 boulevard de l'Hôpital, au 173 avenue Daumesnil, au 2 avenue de la Porte de St Cloud, au 217 boulevard Maréchal Davout et au boulevard du périphérique intérieur, proposent tous ce carburant à 1,99 euros le litre. Ces prix sont mis à jour le 4 novembre à 00h01.

Eni, situé au 4 avenue Foch à Paris, est l'une des rares stations proposant le SP95 à son prix moyen local de 2,429 euros le litre, avec une mise à jour le 3 novembre à 07h00. Esso Express au 2/6 rue Louis Blanc à Paris affiche un tarif légèrement différent pour le SP95-E10 à 2,107 euros le litre, actualisé le 3 novembre à 07h31. Ces exemples illustrent la variabilité intra-muros.

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Recherche de carburant et impacts

La multiplication des stations à 2,25 euros le litre pour le gazole et 1,99 euros pour l'essence démontre qu'il est possible d'économiser significativement en choisissant bien son fournisseur. Les conducteurs doivent cependant vérifier les disponibilités réelles sur place, car les pénuries signalées peuvent limiter les choix immédiats. La vigilance et la planification restent les meilleurs outils pour éviter les suppléments de prix inutiles.

Les différences observées entre Paris et le reste du territoire mettent en lumière les spécificités du marché parisien. Les coûts logistiques plus élevés et la densité du réseau influencent directement la tarification finale pour le consommateur. Restez informés des mises à jour quotidiennes pour bénéficier des meilleures offres disponibles chaque jour.