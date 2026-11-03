Prix carburant Paris 3 novembre 2026 : Le guide complet des stations les moins chères

Guides les conducteurs parisiens à travers 47 stations-service pour trouver les meilleurs prix d'essence et de gazole. Comparez les tarifs au litre pour optimiser votre budget ce mardi 3 novembre 2026.

La recherche d'un carburant au meilleur prix dans la capitale française constitue un défi quotidien pour de nombreux automobilistes. La concurrence entre les différentes enseignes de stations-service, combinée aux variations géographiques infimes, crée un marché volatile où chaque centime compte. Ce mardi 3 novembre 2026, Le Parisien dresse un état des lieux précis des tarifs pratiqués dans les 47 stations réparties sur le territoire parisien, mettant en lumière les options les plus économiques pour les conducteurs.

Analyse comparative des prix moyens à Paris

Les données de marché observées au cours des deux derniers jours révèlent un écart significatif entre les tarifs parisiens et la moyenne nationale. Le gazole affiche un prix moyen de 2,345 euros le litre à Paris, dépassant la moyenne nationale de 2,239 euros. Cette différence de près de 10 centimes met en évidence le surcoût lié à la localisation en zone dense.

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Concernant les carburants sans plomb, la situation est similaire. Le SP95-E10 est vendu en moyenne à 2,1 euros le litre dans la capitale, contre 2,083 euros ailleurs dans l'hexagone. Le SP95 classique présente un écart plus marqué, avec 2,474 euros le litre à Paris face à 2,137 euros au niveau national. Le SP98 se négocie à 2,233 euros par litre, tandis que la moyenne française se situe à 2,192 euros. Ces écarts structurels imposent une vigilance accrue dans le choix du plein.

Les meilleures adresses pour faire le plein de gazole

Pour atténuer cet impact budgétaire, certaines stations se démarquent nettement par leur tarification agressive. Au sommet de ce classement des prix les plus bas pour le diesel, la station Total Access située au 181 boulevard Vincent Auriol à Paris propose le litre à 2,15 euros, mis à jour le 3 novembre 2026 à 00h01. Ce prix constitue une opportunité majeure par rapport à la moyenne communale.

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D'autres enseignes Total suivent de près cette dynamique compétitive. La station du 173 avenue Daumesnil et celle du 99 avenue de Versailles affichent un prix de 2,19 euros le litre. La première a enregistré son prix le 2 novembre 2026 à 08h02, tandis que la seconde a mis à jour ses tarifs le 2 novembre à 16h55. Ces deux adresses offrent une alternative solide aux conducteurs évoluant dans les 12ème et 16ème arrondissements.

Une série importante de stations Total pratique un tarif uniforme de 2,25 euros le litre. Cette grille tarifaire s'applique à quatorze adresses spécifiques répartis dans la capitale. Parmi elles, on retrouve la station Total Access au 190 avenue de Clichy, ainsi que plusieurs sites Total situés au 101 boulevard Mortier, au 114 boulevard de l'Hôpital, et au 121 rue Manin. Tous ces prix ont été validés le 3 novembre 2026 à 00h01.

La liste des stations à 2,25 euros s'étend également vers le nord et l'ouest de Paris. On note la présence de la station au 2 avenue de la Porte de Saint-Cloud, celle du 217 boulevard Maréchal Davout, et celle au 30 avenue Porte de Clignancourt. D'autres adresses comme le 32 avenue de la Porte de Saint-Ouen, le 34 boulevard de Grenelle, et la station rue Jean-Baptiste Berlier à Paris 13 (mise à jour le 2 novembre à 06h00) complètent cette offre de prix bas pour le diesel ce week-end.

Où trouver le meilleur prix pour le SP95-E10

Le carburant le plus répandu, le SP95-E10, connaît également une concurrence féroce entre les distributeurs. Un prix plancher de 1,99 euro le litre a été identifié sur une vingtaine de stations, offrant une économie notable pour les propriétaires de véhicules essence modernes. Cette tarification aggressive permet de se situer bien en dessous du prix moyen parisien de 2,1 euros.

L'enseigne Total se positionne comme le leader de cette offre low-cost pour le SP95-E10. Treize de ses stations affichent ce tarif de 1,99 euro. Citons le 114 boulevard de l'Hôpital, le 121 rue Manin, le 154 rue d'Alésia, et le 173 avenue Daumesnil. Les mises à jour varient, avec des prix vérifiés le 2 novembre à 10h20 pour la rue d'Alésia, ou le 2 novembre à 08h02 pour l'avenue Daumesnil.

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D'autres sites Total maintiennent ce tarif de 1,99 euro pour le 2 avenue de la Porte de Saint-Cloud et le 217 boulevard Maréchal Davout, tous deux mis à jour le 3 novembre 2026 à 00h01. Les adresses de la 37 rue Fabert, du 99 avenue de Versailles, et du boulevard du Périphérique intérieur rejoignent également ce groupe économique. Ces informations permettent aux conducteurs de planifier leurs trajets pour maximiser leurs économies quotidiennes.

Stations alternatives et autres carburants performants

Au-delà de Total, l'enseigne Indéfinie propose également des tarifs très compétitifs. Sa station située rue Légion Étrangère à Paris offre le SP95-E10 à 1,99 euro le litre. Cette adresse a enregistré sa mise à jour le 3 novembre 2026 à 00h01, confirmant sa position sur le marché des prix bas. Cette concurrence entre les grandes enseignes profite directement au pouvoir d'achat des automobilistes parisiens.

Pour les utilisateurs du SP95 classique, l'enseigne Avia se distingue avec un prix attractif. La station située au 1 boulevard de la Chapelle vend ce carburant à 2,449 euros le litre. Ce prix, mis à jour le 1er novembre 2026 à 06h00, constitue l'une des offres les plus basses pour ce type de fuel, bien que supérieur à la moyenne nationale de 2,137 euros.

L'enseigne Eni propose également une option intéressante via sa station du 4 avenue Foch. Le prix affiché pour le SP95 est de 2,499 euros le litre, avec une validation des tarifs le 2 novembre 2026 à 07h00. Bien que ce prix soit plus élevé que celui d'Avia, il reste structuré dans un intervalle qui offre une certaine alternative aux conducteurs évoluant dans le 16ème arrondissement.

Enfin, pour les véhicules nécessitant du SP98, une option économique émerge. La station Indéfinie de la rue Légion Étrangère, déjà citée pour le SP95-E10, propose ce carburant haut de gamme à 1,99 euro le litre. Cette information, bien que spécifique, révèle une opportunité rare pour les conducteurs de véhicules performants souhaitant optimiser leurs dépenses de carburant dans la capitale ce mardi 3 novembre 2026.