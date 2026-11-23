Guide complet des prix de l'essence et du diesel à Paris le 23 novembre 2026. Découvrez les stations Total, Esso et Eni proposant les tarifs les plus bas pour optimiser vos dépenses.

Les automobilistes parisiens disposent d'indications précises pour optimiser leur budget carburant ce lundi 23 novembre 2026. Le Parisien a réalisé un état des lieux détaillé des tarifs pratiqués dans les 47 stations-service de la capitale. Cette comparaison est essentielle car les écarts de prix entre les points de vente peuvent être significatifs, même au sein d'un même arrondissement.

Comparaison des prix moyens du carburant

Les relevés effectués sur les 48 dernières heures montrent que le litre de gazole coûte en moyenne 2,179 euros à Paris. Ce prix est nettement supérieur à la moyenne nationale qui s'établit à 2,104 euros. Pour les véhicules à essence, le SP95-E10 affiche un prix moyen de 1,994 euros le litre, contre 1,949 euros sur l'ensemble du territoire. Le carburant SP95 atteint localement 2,299 euros le litre, alors que la moyenne française est de 1,997 euros. Le SP98 affiche un prix moyen de 2,051 euros, tandis qu'il atteint 2,039 euros au niveau national.

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Meilleurs tarifs pour le gazole diesel

Les conducteurs peuvent faire le plein de gazole à moindre coût dans Paris en ciblant certaines stations spécifiques. La station Total Access située au 181 boulevard Vincent Auriol propose le prix le plus bas à 2,049 euros le litre, avec une mise à jour intervenant le 23 novembre à 00h01. Ensuite, la station Esso Express au 19 boulevard des Frères Voisins affiche un prix de 2,114 euros le litre, mis à jour le 21 novembre à 07h31. La station Esso Express au 36 quai de la Rapée suit avec un tarif de 2,13 euros le litre, également mis à jour le 21 novembre à 07h31.

Plusieurs autres stations Total et Total Access proposent des tarifs compétitifs autour de 2,132 euros le litre. Ces établissements incluent la station Total Access au 190 avenue de Clichy, mise à jour le 23 novembre à 00h01. On retrouve également la station Total au 101 boulevard Mortier, la station Total au 121 rue Manin, la station Total au 217 boulevard Marechal Davout, la station Total au 32 avenue de la Porte de Saint-Ouen, et la station Total au 55 boulevard de Picpus. Une dernière station Total au 27 avenue de la Porte d'Italie et une autre rue Jean-Baptiste Berlier au quai 13 affichent un prix de 2,152 euros le litre, mis à jour respectivement le 23 et le 22 novembre à 06h00.

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Offres compétitives pour l'essence SP95-E10

Pour l'essence SP95-E10, les tarifs fluctuent considérablement selon l'établissement choisi. La station Esso Express au 19 boulevard des Frères Voisins offre le tarif le plus bas à 1,914 euros le litre, avec une mise à jour le 21 novembre à 07h31. La station Esso Express au 36 quai de la Rapée propose un prix de 1,966 euros le litre, également mis à jour le 21 novembre à 07h31. Plusieurs stations Indéfinie, Total Access et Total affichent un prix uniforme de 1,99 euros le litre.

Ces stations à 1,99 euros le litre incluent l'établissement Indéfinie rue Legion Etrangère, la station Total Access au 190 avenue de Clichy, la station Total Access boulevard du Périphérique Extérieur, la station Total Access quai d'Issy-les-Moulineaux, la station Total au 114 boulevard de l'Hôpital, la station Total au 121 rue Manin, la station Total au 2 avenue de la Porte de Saint-Cloud, et la station Total au 217 boulevard Marechal Davout. D'autres stations Total à 1,99 euros le litre sont situées au 234 rue de Crimée, au 238 rue de Charenton, au 27 avenue de la Porte d'Italie, au 30 avenue Porte Clignancourt, au 32 avenue de la Porte de Saint-Ouen, au 37 rue Fabert, au 55 boulevard de Picpus, au boulevard du Périphérique Intérieur, toutes avec des mises à jour entre le 22 et le 23 novembre.

Derniers tarifs pour l'essence sans plomb 95

L'essence sans plomb 95 présente également des variations de prix importantes dans la capitale. La station Eni située au 4 avenue Foch affiche un prix de 2,299 euros le litre, avec une mise à jour intervenant le 22 novembre. Ce tarif local est bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 1,997 euros. Les conducteurs souhaitant remplir leur réservoir avec du SP95 doivent donc être particulièrement vigilants et comparer attentivement les adresses disponibles avant de se rendre à la pompe.