Analyse détaillée des prix de l'essence et du gazole à Paris ce samedi 21 novembre 2026. Découvrez les stations Leclerc et Total Access aux tarifs les plus compétitifs de la capitale.

Les automobilistes parisiens font face à une volatilité marquée des coûts du carburant ce samedi 21 novembre 2026, où l'écart entre les stations-essence peut atteindre des sommes significatives au sein d'un même arrondissement. Sur les 47 stations-service recensées dans la capitale, des disparités notables de prix sont observées entre les différents points de vente, rendant la comparaison indispensable pour tout conducteur souhaitant optimiser son budget. Ces fluctuations tarifaires s'ajoutent aux difficultés supplémentaires causées par les pénuries ponctuelles qui compliquent encore l'accès au plein, obligeant les usagers à une vigilance accrue dans le choix de leur distributeur.

Coûts moyens supérieurs à la moyenne nationale

Les données relevées sur les deux derniers jours indiquent que le prix moyen du gazole s'établit à 2,217 euros le litre dans Paris, un montant nettement plus élevé que les 2,119 euros constatés à l'échelle nationale. Pour les véhicules à essence, le litre de SP95-E10 affiche une moyenne de 2,015 euros à Paris, dépassant les 1,954 euros du niveau national, tandis que le SP95 atteint 2,274 euros le litre contre 2,014 euros au niveau national. Le SP98 reste également au-dessus de la moyenne hexagonale avec un prix moyen de 2,089 euros, comparé aux 2,053 euros en France, confirmant une surtaxation structurelle du carburant en zone urbaine dense.

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Classement des stations diesel les moins chères

Pour les conducteurs de véhicules diesel, il est possible de réaliser des économies substantielles en ciblant spécifiquement les dix stations de Paris offrant les tarifs les plus bas pour le gazole. La station Leclerc située au 2/10 Boulevard Fort de Vaux, Paris, se distingue comme la moins chère avec un tarif de 2,029 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 10h50. Suivent plusieurs stations Total Access et Total, dont la station Total Access du 181 Boulevard Vincent Auriol, Paris, affichée à 2,049 euros le litre au 21 novembre à 00h01, ainsi que celle du 190 Avenue de Clichy, Paris, à 2,132 euros le litre.

D'autres adresses Total se partagent les rangs suivants avec un prix de 2,132 euros le litre, mises à jour le 21 novembre à 00h01, notamment la station Total située au 101 Boulevard Mortier, Paris, celle du 121 Rue Manin, Paris, la station du 217 Boulevard Maréchal Davout, Paris, la station du 32 Avenue de la Porte de St Ouen, Paris, et la station du 55 Boulevard de Picpus, Paris. La station Total Access du 27 Avenue de la Porte d'Italie, Paris, propose un tarif légèrement supérieur à 2,152 euros le litre le 21 novembre à 00h01, tandis que l'Esso Express du 19 Boulevard des Frères Voisins, Paris, termine ce top dix avec un prix de 2,156 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 11h31.

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Meilleurs tarifs pour l'essence SP95-E10

Les automobilistes utilisant de l'essence SP95-E10 bénéficient également de variations de prix importantes d'une station à l'autre, permettant de réduire la facture au carburant en choisissant judicieusement leur point de vente. L'Esso Express situé au 19 Boulevard des Frères Voisins, Paris, affiche le tarif le plus bas de la capitale à 1,924 euros le litre, avec une mise à jour datant du 20 novembre à 11h31. La station Leclerc du 2/10 Boulevard Fort de Vaux, Paris, suit de très près avec un prix de 1,929 euros le litre, mis à jour le 20 novembre à 10h50, offrant ainsi deux options majeures pour les conducteurs à la recherche du meilleur prix.

La station Total Access du 181 Boulevard Vincent Auriol, Paris, propose un litre à 1,939 euros le litre le 21 novembre à 00h01, suivie par l'Esso Express du 2/6 Rue Louis Blanc, Paris, à 1,941 euros le litre mis à jour le 20 novembre à 07h31, et l'Esso Express du 36 Quai de la Rapée, Paris, à 1,988 euros le litre le 20 novembre à 06h41. Un groupe dense de stations affiche ensuite un prix uniforme de 1,99 euros le litre, mis à jour majoritairement le 21 novembre à 00h00 ou le 19 novembre à 07h16, incluant le Carrefour de l'Avenue du Général Sarrail, Paris, la station Indéfinie de la Rue Legion Etrangere, Paris, et la Total Access du 190 Avenue de Clichy, Paris.

Ce groupe à prix fixe comprend également les stations Total Access situées Boulevard du Peripherique Extérieur, Paris, Quai d'Issy Les Moulinaux, Paris, et plusieurs adresses Total telles que le 101 Boulevard Mortier, Paris, le 114 Boulevard de L Hopital, Paris, le 121 Rue Manin, Paris, la 154 Rue d'Alésia, Paris, le 2 Avenue de la Porte de St Cloud, Paris, le 217 Boulevard Marechal Davout, Paris, la 234 Rue de Creame, Paris, la 238 Rue de Charenton, Paris, la 27 Avenue de la Porte d'Italie, Paris, la 30 Avenue Pte Clignancourt, Paris, le 55 Boulevard de Picpus, Paris, la 99 Avenue de Versailles, Paris, et le Boulevard du Peripherique Interieur, Paris.