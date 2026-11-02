Prix carburant Paris 2 novembre 2026 : guide des stations les moins chères

Découvrez les prix de l'essence et du gazole à Paris ce 2 novembre 2026. Trouvez les stations avec les tarifs les plus bas pour SP95, SP98 et gasoil.

Ce lundi 2 novembre 2026, faire le plein à Paris demande une stratégie, car les écarts de prix sont importants. Avec 47 stations recensées, il est crucial de comparer pour éviter de payer le superflu. Le Parisien publie aujourd'hui son baromètre détaillé pour orienter les conducteurs dans leur recherche de carburant.

Le prix moyen du gazole dépasse 2,30 euros

La tendance actuelle montre une différence notable entre les tarifs parisiens et la moyenne nationale. Le litre de gazole se facture en moyenne 2,326 euros dans la capitale. Ce chiffre reste supérieur à la moyenne nationale qui s'établit à 2,288 euros par litre sur l'ensemble du territoire français.

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Ce surplus de coût pèse sur le pouvoir d'achat des automobilistes parisiens. Les pénuries d'approvisionnement signalées compliquent encore la recherche des meilleurs tarifs. Il est donc essentiel de vérifier les disponibilités avant de se déplacer vers une station donnée.

Le SP95 atteint des sommets dans la capitale

Concernant l'essence, la situation est contrastée selon les grades disponibles. Le SP95-E10 affiche un prix moyen de 2,047 euros par litre à Paris. Cette valeur est sensiblement inférieure à celle observée au niveau national, où le prix moyen atteint 2,107 euros.

Cependant, le grade supérieur, le SP95 sans plomb 95, connaît une envolée des coûts locaux. À Paris, le litre de SP95 coûte 2,474 euros. Cette somme est largement supérieure à la moyenne nationale de 2,178 euros. Les conducteurs utilisant ce grade doivent donc être particulièrement vigilants à leurs dépenses.

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Le SP98, enfin, est proposé à 2,173 euros en moyenne dans la ville. Ce tarif est légèrement inférieur à la moyenne française qui s'établit à 2,217 euros. Il existe donc parfois des opportunités pour ce carburant premium dans la capitale.

Leclerc propose le gasoil le moins cher

Pour les diesel, plusieurs enseignes se distinguent par leurs prix agressifs. Le magasin Leclerc situé boulevard Fort de Vaux affiche le tarif le plus bas de Paris. Le litre de gazole y est vendu 2,139 euros. Cette information a été mise à jour le 31 octobre à 09 heures 56.

D'autres stations Total Access se partagent les meilleures offres avec un prix à 2,15 euros. L'établissement du boulevard Vincent Aurirol, situé au numéro 181, propose ce tarif. La donnée a été actualisée ce 2 novembre à 00 heures.

Un cluster de stations Total et Total Access suit de près avec un prix de 2,25 euros. On trouve ces tarifs à l'avenue de Clichy, au boulevard Mortier, et au boulevard de l'Hôpital. D'autres adresses comme la rue Manin ou la porte de St Cloud affichent également ce prix.

D'autres stations Total proposent également ce tarif de 2,25 euros. C'est le cas au boulevard Marechal Davout, rue de Creil, et à Charenton. L'avenue Porte Clignancourt et l'avenue Porte de St Ouen figurent aussi dans cette liste économique.

Des essences SP95-E10 sous la barre des 2 euros

Le marché du SP95-E10 offre des opportunités plus intéressantes pour réduire la facture. L'enseigne Indéfinie, située rue Legion Etrangere, vend le carburant à 1,99 euros. Cette mise à jour date du 2 novembre à 00 heures.

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L'enseigne Total Access multiplie les offres à ce prix plancher. Des stations existent à l'avenue de Clichy, au boulevard du Peripherique extérieur, et au quai d'Issy les Moulineaux. Toutes affichent un prix de 1,99 euros mis à jour ce 2 novembre.

D'autres stations Total assurent ce tarif bas dans la capitale. On les retrouve porte de St Cloud, boulevard Marechal Davout, et à Charenton. L'avenue Porte Clignancourt et la rue Fabert complètent cette liste avantageuse.

Le boulevard de Picpus et le boulevard du Peripherique intérieur proposent aussi le carburant à 1,99 euros. Ces données ont été actualisées entre le 1 et le 2 novembre 2026.

Le SP95 et le SP98 à des prix attractifs

Pour le grade SP95, l'enseigne Avia domine la liste des prix bas. La station au boulevard de la Chapelle facture le litre 2,449 euros. Cette information remonte au 1er novembre à 06 heures du matin.

Eni suit de très près avec une station à l'avenue Foch. Le prix y est de 2,499 euros, mis à jour le 1er novembre à 07 heures. Ces stations permettent de limiter les coûts pour le sans plomb 95.

Enfin, le SP98 bénéficie de tarifs très compétitifs dans certains endroits. Total Access propose ce carburant à 1,99 euros. Cela s'applique à l'avenue de Clichy et au boulevard du Peripherique extérieur. Ces prix ont été vérifiés ce 2 novembre à minuit.