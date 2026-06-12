Prise en main de l'imprimante 3D grand format Bambu Lab A2L : promesse d'accessibilité et de simplicité

Nous avons pu tester brièvement la nouvelle imprimante 3D Bambu Lab A2L, un modèle grand format conçu pour être simple d'utilisation et accessible aux débutants. Ce compte-rendu de prise en main détaille l'assemblage, les premières impressions et les spécificités techniques de cette machine commercialisée à partir de 379 euros.

Avant d'en faire un test complet, nous avons pu prendre en main l'imprimante 3D Bambu Lab A2L. L'occasion d'éprouver ce modèle grand format vendu à partir de 379 euros (489 euros en pack Combo avec l'AMS Lite), pensé pour rester simple à utiliser comme le reste de l'écosystème Bambu Lab.

La philosophie de Bambu Lab vise avant tout le grand public avec des produits destinés à être pris en main par toutes et tous. Avec la Bambu Lab A2L, le constructeur chinois propose une machine grand format capable d'être utilisée même par un débutant. Preuve en est, puisque pendant quelques jours, votre serviteur a pu poser les mains sur la machine et en faire une prise en main le temps d'une semaine.

Pour ce qui est du test grandeur nature, la Bambu Lab A2L est en ce moment entre les mains de Melchior. Restez attentifs à l'actualité de Frandroid pour découvrir le test de l'imprimante 3D. Le carton de la machine est massif avec un poids total de 12 kg en comprenant l'AMS. À l'aide du manuel d'installation et de tous les outils dans le carton, comptez entre 45 minutes et 1 heure de bricolage sur la machine.

Malgré le fait que la Bambu Lab A2L soit massive, les instructions pas à pas permettent de bien appréhender l'imprimante 3D, à condition de ne pas brancher un câble dans le mauvais sens. Le petit plus est ici l'ajout de l'AMS Lite qui apporte un peu plus de variété dans la qualité de l'impression. Pour ce qui est de la liaison entre la machine et votre smartphone ou votre PC, rien de bien révolutionnaire.

L'application Bambu Handy est facile à appréhender avec des suggestions en fonction des capacités de la machine. Pour avoir vu des imprimantes 3D plus petites, la Bambu Lab A2L impressionne d'emblée par son volume de 330 × 320 × 325 mm. Dans les grandes lignes, la machine est aussi en mesure de supporter un AMS Lite ou 4 AMS, disponible ici en option avec la machine.

Sur les éléments qui accompagnent l'impression, l'imprimante 3D se dote de compensation de vibrations pour éviter le ghosting pour s'adapter aux conditions d'impression. Nos premiers essais permettent de constater des créations avec une excellente qualité de surface. Le temps de la prise en main, nous avons pu éprouver les qualités d'impression de la machine sur quelques objets. Tout d'abord avec deux petits modèles benchy déjà préinstallés sur la machine, à savoir : le petit bateau et l'écrou.

J'ai principalement utilisé du fil PLA fourni par la marque pour le test. Pour la prise en main, nous avions installé la Bambu Lab A2L dans notre régie studio. Une pièce fermée au sein de laquelle il y a une fenêtre donnant sur l'extérieur. Un cadre qui ne laisse pas de place aux courants d'air et donc une belle stabilité dans l'impression.

Le premier s'est effectué en 24 minutes sans trop de pertes et surtout avec beaucoup de détails dans le rendu final. On peut constater çà et là quelques scories. Le second se réalise en un petit quart d'heure et ne souffre quant à lui d'aucune problématique majeure. L'impression se fait assez rapidement dans les deux cas.

Le côté ouvert ne semble pas poser de problème et pour cause. Bambu a travaillé avec plusieurs compromis. Pour ce faire, les contraintes étaient nombreuses. D'abord parce que la Bambu Lab A2L est une machine ouverte de type.

Le plateau chauffant reprend dans les grandes lignes ce qui existe déjà sur la H2S. Pour ce qui est de la chauffe, le plateau se limite à 80 °C. Bambu Lab a fait ce choix pour ne pas surcharger un circuit électrique domestique (la machine pouvant grimper jusqu'à 1000 W en pic) : conséquence, l'A2L est faite pour le PLA, le PETG et le TPU, mais pas pour l'ABS ou l'ASA qui exigent un plateau plus chaud. Pour le moment nous n'avons pas pu faire d'impression grand format par manque de temps, la machine étant partie entre-temps.

Notre test complet de la machine devrait nous permettre de répondre à cette question et de voir ce que la Bambu Lab A2L a dans le ventre. Côté tarif, la Bambu Lab A2L est vendue 379 euros pour la machine seule et 489 euros en version Combo, avec l'AMS Lite qui permet l'impression multicolore.

C'est l'argument central de cette machine : un grand volume d'impression à un prix d'entrée de gamme, là où la concurrence à châssis ouvert (Elegoo, Anycubic) propose des volumes parfois supérieurs mais sans le même écosystème logiciel. À noter aussi un kit de découpe optionnel, vendu séparément, qui transforme l'A2L en traceur ou en machine de découpe pour le papier, le vinyle ou le cuir





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bambu Lab A2L Imprimante 3D Grand Format Test Prise En Main Prix AMS Lite Multicolore PLA PETG

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un label pour contrer le lâcher-prise des touristes : comment des gîtes du Lot incitent les vacanciers à adopter les bons gestes du triConjuguer tourisme et écologie, le centre équestre et les gîtes de Combelcau, dans le Lot, relèvent le pari. À Saint-Paul-Flaugnac, Erick Auvé a obtenu le label 'Tourisme zéro déchets' du Syded et tente de faire...

Read more »

Gandalou Beach : 'On veut créer une tradition autour de cette fête', lâcher-prise et convivialité, maîtres-mots de la 4e édition de cette fête de quartier à CastelsarrasinDu 12 au 14 juin 2026, le comité des fêtes de Gandalou organise la quatrième édition de Gandalou Beach, sur le parking de l’école de ce quartier de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Au programme de ces trois jours :...

Read more »

Au Centre pénitentiaire de la Farlède, une grève pour plus de sécurité après la prise d’otage d’une infirmièreÀ l’entrée du Centre pénitentiaire de la Farlède, ce jeudi matin, trône une banderole sur laquelle on peut lire : « Prenez soin de nous comme on prend...

Read more »

Prise en main de l'imprimante 3D grand format Bambu Lab A2L : simplicité et performanceNous avons pu tester pendant une semaine l'imprimante 3D Bambu Lab A2L, une machine grand format vendue à partir de 379 euros, conçue pour être accessible aux débutants. Cette première prise en main permet de découvrir ses caractéristiques, son montage, ses premières impressions et ses limites techniques, notamment concernant la température du plateau. Le test complet est à venir.

Read more »