Prise en main de l'imprimante 3D grand format Bambu Lab A2L : simplicité et performance

Nous avons pu tester pendant une semaine l'imprimante 3D Bambu Lab A2L, une machine grand format vendue à partir de 379 euros, conçue pour être accessible aux débutants. Cette première prise en main permet de découvrir ses caractéristiques, son montage, ses premières impressions et ses limites techniques, notamment concernant la température du plateau. Le test complet est à venir.

Avant de réaliser un test complet, nous avons eu l'occasion de prendre en main l'imprimante 3D Bambu Lab A2L . Ce modèle grand format , vendu à partir de 379 euros (489 euros en pack Combo avec l'AMS Lite), est conçu pour rester simple à utiliser, dans la lignée de l' écosystème Bambu Lab .

La marque vise avant tout le grand public avec des machines destinées à être accessibles à toutes et tous. Avec l'A2L, le constructeur chinois propose une imprimante 3D grand format qui se veut utilisable même par un débutant. Preuve en est : pendant quelques jours, nous avons pu manipuler la machine et en faire une première prise en main d'une semaine. Pour le test approfondi, l'imprimante est actuellement entre les mains de Melchior.

Restez attentifs à l'actualité de Frandroid pour découvrir le test complet. Le carton est massif, avec un poids total de 12 kg en incluant l'AMS. Grâce au manuel d'installation et aux outils fournis, il faut compter entre 45 minutes et une heure de montage. Malgré ses dimensions imposantes, les instructions pas à pas permettent de bien appréhender la machine, à condition de ne pas brancher les câbles dans le mauvais sens.

L'ajout de l'AMS Lite est un plus qui apporte plus de variété dans la qualité d'impression. La connexion avec un smartphone ou un PC n'a rien de révolutionnaire : l'application Bambu Handy est facile à prendre en main et propose des suggestions adaptées aux capacités de l'imprimante. Après avoir vu des imprimantes plus petites, l'A2L impressionne par son volume de 330 × 320 × 325 mm. La machine peut supporter un AMS Lite ou jusqu'à 4 AMS, disponibles en option.

Elle intègre une compensation de vibrations pour éviter le ghosting et s'adapter aux conditions d'impression. Nos premiers essais montrent des creations avec une excellente qualité de surface. Durant la prise en main, nous avons testé les capacités d'impression sur quelques objets. Deux petits modèles Benchy, préinstallés : un petit bateau et un écrou.

J'ai principalement utilisé du fil PLA fourni par Bambu Lab. L'imprimante a été installée dans notre régie studio, une pièce fermée avec une fenêtre donnant sur l'extérieur, sans courants d'air, assurant une belle stabilité. Le premier modèle a été imprimé en 24 minutes, avec peu de pertes et beaucoup de détails, mais quelques scories çà et là. Le second a pris environ un quart d'heure et ne présente aucun problème majeur.

L'impression est rapide dans les deux cas. Le caractère ouvert ne semble pas poser de problème ; Bambu a fait des compromis. Les contraintes sont nombreuses car l'A2L est une machine ouverte.

Le plateau chauffant reprend les caractéristiques de celui de la H2S, mais se limite à 80 °C. Ce choix évite de surcharger un circuit électrique domestique (la machine peut atteindre 1000 W en pics) : en conséquence, l'A2L est prévue pour le PLA, le PETG et le TPU, mais pas pour l'ABS ou l'ASA qui nécessitent un plateau plus chaud. Nous n'avons pas encore pu faire d'impression grand format par manque de temps, la machine étant partie entre-temps.

Le test complet permettra de répondre à cette question et de voir ce que l'A2L a dans le ventre. Côté tarif, l'A2L est vendue 379 euros seule et 489 euros en version Combo avec l'AMS Lite pour l'impression multicolore. C'est l'argument central : un grand volume d'impression à un prix d'entrée de gamme, alors que la concurrence à châssis ouvert (Elegoo, Anycubic) propose parfois des volumes supérieurs mais sans le même écosystème logiciel.

Notons aussi un kit de découpe optionnel, vendu séparément, qui transforme l'A2L en traceur ou en machine de découpe pour le papier, le vinyle ou le cuir. Les données transmises via ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers.

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