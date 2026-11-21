La capitaine Jéromine Carlo devient la première femme à diriger la compagnie de gendarmerie des Andelys. Une nomination historique le 13 novembre 2026 à Radepont.

La capitaine Jéromine Carlo assume désormais le commandement de la compagnie de gendarmerie des Andelys, marquant une étape historique en tant que première femme à occuper ce poste spécifique dans cette localité de l' Eure. Âgée de 31 ans seulement, cette officière dirige désormais plus de 130 militaires répartis au sein de quatre unités distinctes du département.

La cérémonie officielle de prise de fonction s'est tenue à Radepont le 13 novembre 2026, sous la pluie mais aussi sous un soleil éclatant qui a permis aux participants de se réunir au pied de l'abbaye. Cet événement solennel a réuni les troupes, les porte-drapeaux et le public, incluant des élus locaux, des anciens combattants et la famille de la nouvelle commandante, venue spécialement de Bretagne, région d'origine de Jéromine Carlo.

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Détails de la cérémonie et présence officielle

La prise d'armes a été placée sous l'autorité du colonel François Hulot, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Eure, entouré de personnalités civiles et militaires de premier plan. On notait notamment la présence de Myriam Leheilleix, sous-préfète de l'arrondissement des Andelys, ainsi que de la sénatrice Kristina Pluchet, témoignant de l'importance institutionnelle de cette mutation pour le territoire andelysien.

Lors de cette cérémonie, le fanion de la compagnie a été remis officiellement à la capitaine Carlo par le colonel Hulot. Ce geste symbolique s'accompagne d'un rappel solennel à l'officière sur la responsabilité fondamentale que représente ce drapeau dans l'évolution de carrière d'un officier de l'arme, soulignant la gravité et l'honneur liés à la direction des troupes de terrain.

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Parcours exceptionnel et formation de l'officier

Le parcours de Jéromine Carlo est marqué par une rigueur scientifique et militaire exemplaire, débutée par l'obtention d'un master scientifique en 2018 à l'université de Bretagne Sud. Son intégration au sein de l'arme a été facilitée par l'influence de son père, gendarme, et encouragée par son supérieur hiérarchique familial, l'enfance de l'officier ayant été rythmée par les mutations professionnelles de son père, exposant précocement la future capitaine aux valeurs d'exigence de la gendarmerie.

Après sa sortie de l'académie militaire de la gendarmerie nationale (AMGN) à Melun, dans la Seine-et-Marne, Jéromine Carlo a pris la tête du peloton d'intervention de l'escadron 13/7 de gendarmerie mobile de Thionville en Moselle, poste qu'elle a exercé pendant trois ans. Cette période lui a permis de participer à des opérations opérationnelles complexes, notamment en Guyane, consolidant ainsi son expertise sur le terrain.

Expérience administrative et mission internationale

En 2023, promue au grade de capitaine, l'officière a intégré la direction des soutiens et des finances de la Direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, en qualité d'officier concepteur, jusqu'en 2026. Cette expérience administrative de haut niveau lui a permis de comprendre les mécanismes financiers et structurels de l'arme, un atout majeur pour son futur rôle de commandant de compagnie.

Sur cette période, elle a également réalisé une mission de quatre mois en Roumanie en tant que prévôt, en lien avec l'Armée française et l'OTAN. C'est durant cette affectation internationale que Jéromine Carlo, native de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, a été sollicitée pour prendre la direction de la compagnie des Andelys, mettant fin à sa période d'expatriation professionnelle.

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Distinctions et objectifs stratégiques

La cérémonie de Radepont a également été l'occasion de décorer trois militaires de la compagnie pour leurs actions remarquables. Le gendarme Papa a reçu la médaille de la Défense nationale échelon or, tandis que la brigadière-chef Laly a été distinguée par la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe Trident. Deux militaires de la brigade d'Étrépagny ont également reçu une lettre de félicitations pour leur intervention durant des violences intrafamiliales en avril.

La major Giraud de la brigade de Gisors a quant à elle été honorée de la médaille de la sécurité intérieure avec l'agrafe Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, soulignant le rôle de soutien majeur de la gendarmerie lors de grands événements. Le colonel Hulot a confié à la nouvelle commandante trois objectifs majeurs : être un ambassadeur exemplaire, un chef opérationnel compétent et un chef administratif rigoureux, accompagnés de la maxime traditionnelle " Le chef rend le service de la décision ".

Impact local et vision future du commandement

La capitaine Jéromine Carlo a exprimé son enthousiasme à retrouver le contact direct avec les unités et la population, qualifiant la compagnie des Andelys d'enjeu significatif nécessitant un engagement quotidien soutenu. Elle se déclare déterminée à exercer un commandement exigeant, sans complaisance, tout en restant profondément attentive au bien-être des hommes et des femmes qui composent sa troupe.

Les prochaines étapes incluent l'intégration progressive de la nouvelle capitaine dans les réseaux locaux et la mise en œuvre de sa vision basée sur l'exigence et l'écoute. Cette prise de commandement représente un tournant symbolique et opérationnel pour la gendarmerie dans l'Eure, affirmant la place des femmes dans les postes de direction opérationnelle les plus élevés au niveau des compagnies de proximité.