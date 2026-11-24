Une vingtaine d'otages sont retenus dans un supermarché de Carthagène. Le président Abelardo de la Espriella engage les forces spéciales après l'échec d'une attaque de fourgon blindé.

Des forces spéciales de l'armée colombienne ont été mobilisées mardi pour tenter de libérer une vingtaine de personnes prises en otages dans un supermarché de la ville touristique de Carthagène. Ce dispositif d'urgence a été mis en place après que des hommes armés ont fait une cinquantaine de victimes potentielles avant de se retrancher dans l'établissement Exito, suite à une tentative ratée d'attaque d'un fourgon blindé.

Déroulement et encerclement du supermarché

La situation critique a débuté en fin de matinée lorsque les assaillants se sont réfugiés dans le supermarché Exito après l'échec de leur attaque contre un fourgon blindé. Des images diffusées par les médias et les réseaux sociaux ont montré des hommes masqués armés de fusils tenant en otage des personnes agenouillées à l'intérieur du magasin. La police locale a confirmé qu'au 19h00 (00h00 GMT mercredi), sur les 30 personnes initialement détenues, dix ont été relâchées, dont neuf femmes âgées.

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Les forces de l'ordre ont immédiatement encerclé le bâtiment et coupé l'électricité pour isoler les preneurs d'otages. Des journalistes présents sur les lieux ont observé des agents accroupis à l'entrée du magasin, armes au poing, tandis que des tireurs d'élite occupaient les toits des constructions voisines pour surplomber la zone du drame. Cette opération de containment vise à sécuriser les alentours tout en préparant une éventuelle intervention directe.

Position du président Abelardo de la Espriella

Le président colombien nouvellement élu, Abelardo de la Espriella, est attendu dans la ville pour prendre personnellement le commandement de l'opération de libération. Lors d'une conférence de presse, il a confirmé le déploiement des forces spéciales de l'armée et de la police, affirmant : "Je garantis au peuple colombien que nous libérerons ces gens". Il a également tenu à préciser que cette prise d'otages relevait de la criminalité ordinaire, écartant toute implication directe des groupes armés révolutionnaires dans ce crime spécifique.

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Cependant, le contexte sécuritaire national reste extrêmement tendu. Le dirigeant de droite dure, arrivé au pouvoir en août, a lancé une vaste offensive contre les groupes armés illégaux. Il a imputé à des dissidents des ex-Farc la responsabilité d'un attentat à la voiture piégée survenu quelques heures plus tôt à Villavicencio, qui a détruit la façade du siège du gouvernement local et blessé 25 personnes. Cet événement coïncidait avec le dixième anniversaire de l'accord de paix historique avec la guérilla marxiste.

Exigences des assaillants et impact local

Selon les médias locaux, les preneurs d'otages exigent près de deux millions de dollars, deux véhicules blindés et un sauf-conduit pour assurer leur fuite. L'agence AFP n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante, mais les tensions sont palpables dans la communauté. Jacob Pérez, père d'un des employés du supermarché, a exprimé sa détresse à l'AFP, indiquant que son fils n'était pas rentré du travail et ne répondait pas à ses appels, laissant craindre qu'il ne fasse partie des personnes retenues de force.

Carthagène, célèbre pour sa vieille ville fortifiée coloniale et ses croisières, a vu sa tranquillité brisée par cet événement violent. Cette prise d'otages survient dans un contexte de violence croissante, la pire en dix ans, exacerbée par le flambée du narcotrafic. M. de la Espriella, proche du président américain Donald Trump, a qualifié le narcoterrorisme de désespéré, soulignant la détermination des forces de l'État à combattre ces groupes armés qui ont intensifié leurs attaques ces dernières années.

Perspectives et contexte sécuritaire

Le déploiement des troupes d'infanterie de marine et des unités spéciales s'est intensifié au cours de la nuit pour renforcer le siège. La situation reste fluide, avec des négociations potentielles en cours et une pression militaire constante exercée sur les criminels. La libération réussie des otages restants dépendra de la coordination entre les forces spéciales et les négociateurs spécialisés dans la gestion de crises hostiles.

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L'accord de paix du 24 novembre 2016 avec les Farc avait apporté une période de相对稳定, mais divers groupes armés, y compris des paramilitaires et des dissidents opposés à l'accord, ont profité du vide sécuritaire pour renforcer leur activité. L'engagement ferme du gouvernement colombien contre ces réseaux illégaux marquera probablement un tournant dans la lutte pour la sécurité publique dans les régions touristiques et urbaines du pays.