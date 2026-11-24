Le président Abelardo de la Espriella se rend à Carthagène pour superviser la libération d'otages dans un supermarché, dans un contexte de violence croissante en Colombie.

Le président colombien Abelardo de la Espriella est arrivé mardi soir à Carthagène pour superviser directement les opérations de sauvetage d'une vingtaine d'otages retenus dans un supermarché par des hommes armés. L'intervention de la police et de l'armée a été déclenchée après une tentative ratée d'attaque d'un fourgon blindé, selon les informations communiquées par la police à l'Agence France-Presse (AFP).

Déroulement de l'assaut et bilan des otages

Les assaillants se sont réfugiés dans le magasin Exito au cours de la matinée, obligeant les forces de l'ordre à encercler le bâtiment et à couper l'électricité. À 19H00 heure locale, un total de dix personnes avaient déjà été relâchées sur les trente initialement détenues. La plupart des libérées sont des femmes âgées, tandis que les négociations se poursuivent pour le reste du groupe.

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Positionnement militaire et pression sur les preneurs d'otages

Des tireurs d'élite et des unités d'infanterie de marine ont été déployés sur les toits voisins et aux abords du magasin pour sécuriser la zone. Le chef de l'État a confirmé l'arrivée de troupes spéciales de l'armée et de la police, tout en affirmant lors d'une conférence de presse qu'il garantirait la libération des civils retenus.

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Motivations et contexte sécuritaire en Colombie

Les preneurs d'otages exigeraient près de 2 millions de dollars, deux véhicules blindés et un sauf-conduit, bien que l'AFP n'ait pu vérifier ces demandes de manière indépendante. Le président Abelardo de la Espriella a qualifié cet incident de criminalité ordinaire, tout en rappelant la vague de violences liée aux dissidents des Farc et au narcotrafic dans le pays.

Conséquences pour les familles et impact régional

La situation suscite une grande inquiétude parmi les familles des employés du supermarché, comme Jacob Pérez, dont le fils n'est pas revenu du travail. Cet événement intervient quelques heures après un attentat à la voiture piégée à Villavicencio, attribuée aux dissidents des Farc et marquant l'anniversaire de l'accord de paix de 2016.