Priscilla N'Guyen Van décorée des Palmes académiques : une récompense pour l'éducation populaire

Priscilla N'Guyen Van, déléguée générale de la Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne, a été faite chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Seule non-fonctionnaire de la promotion, elle voit dans cette distinction la reconnaissance de 25 ans d'engagement au service de l'éducation populaire.

Le 20 avril dernier, la préfecture d'Agen a accueilli une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance. Priscilla N'Guyen Van, déléguée générale de la Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne, a été élevée au grade de chevalier dans l'ordre des Palmes académiques.

Cette distinction, l'une des plus prestigieuses de l'Éducation nationale, récompense des services éminents rendus à l'école et à la promotion des valeurs républicaines. Pour Priscilla N'Guyen Van, cette récompense est avant tout celle de vingt-cinq années d'engagement au service de l'éducation populaire, une aventure qu'elle n'avait pas imaginée à ses débuts mais qui a façonné sa vie professionnelle et personnelle.

Seule récipiendaire non-fonctionnaire de cette promotion 2026, elle voit dans cette distinction une reconnaissance collective du travail mené par la Ligue de l'enseignement. Cette association, fondée en 1866 par Jean Macé, milite pour une école laïque et obligatoire, des valeurs qui restent au cœur de son action aujourd'hui.

Priscilla N'Guyen Van souligne que la laïcité est un fil rouge dans tous les projets qu'elle porte : du sport à la culture, en passant par les vacances, la jeunesse, la formation et l'éducation. L'objectif est d'être concret et d'avoir une utilité sociale, en s'adaptant aux réalités du terrain et aux enjeux d'une société en perpétuel mouvement. Le samedi 6 juin prochain, la Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne organisera son assemblée générale, où sera présenté le nouveau projet fédéral.

Ce projet est le fruit de quatre ans de réflexions, auxquelles la jeunesse a été largement associée. Parmi les thèmes forts développés par les jeunes, on retrouve l'éducation aux médias, l'accompagnement de la parole et la question migratoire. Ces sujets illustrent la volonté de la Ligue de rester connectée aux préoccupations contemporaines et de former des citoyens éclairés et engagés.

Pour Priscilla N'Guyen Van, cette distinction est un encouragement à poursuivre cette mission essentielle, en partenariat avec l'Éducation nationale et les acteurs locaux. Au-delà de la reconnaissance personnelle, cette décoration met en lumière le rôle crucial de l'éducation populaire dans la société française. En Lot-et-Garonne, la Ligue de l'enseignement touche des milliers de personnes chaque année à travers des activités variées.

Que ce soit dans les écoles, les centres de loisirs ou les associations locales, elle contribue à tisser un lien social fort et à promouvoir l'égalité des chances. L'engagement de Priscilla N'Guyen Van et de son équipe est un exemple de persévérance et de dévouement, qui méritait d'être salué par cette haute distinction. La cérémonie à la préfecture a rassemblé élus, partenaires et collègues, tous unis pour célébrer cette belle reconnaissance du travail de terrain.

L'ordre des Palmes académiques a été créé en 1808 par Napoléon Ier pour honorer les universitaires et les enseignants. Aujourd'hui, il récompense également les personnalités qui contribuent à l'éducation et à la culture, comme Priscilla N'Guyen Van. Cette diversité des profils montre que l'éducation ne se limite pas aux murs de l'école, mais s'étend à toute la société.

La Ligue de l'enseignement, avec ses 150 ans d'histoire, est un acteur incontournable de cette dynamique, et cette décoration vient couronner une carrière dédiée à la transmission des savoirs et des valeurs républicaines. Pour l'avenir, Priscilla N'Guyen Van entend continuer à innover et à collaborer avec tous les partenaires pour relever les défis éducatifs de demain





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