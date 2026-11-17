La Princesse Leonor atteint sa majorité et peut voter en Espagne le 29 novembre. Cependant, la tradition impose une neutralité stricte à la monarchie, excluant toute participation aux scrutins politiques.

La Princesse Leonor d'Espagne accède à sa majorité juridique et obtient le droit constitutionnel de participer au scrutin national du 29 novembre. Cette date marque un tournant symbolique majeur pour la dynastie Bourbon, offrant à l'héritière du trône la possibilité légale de glisser son bulletin dans l'urne pour la première fois de sa vie.

Droit de vote et majorité légale

Le droit de vote de la Princesse Leonor devient effectif à compter de sa majorité, atteinte en octobre 2023. Cette circonstance coïncide avec la période précédant les prochaines élections générales espagnoles prévues pour le 29 novembre. Contrairement au Pape, qui a voté par correspondance aux États-Unis en raison de sa citoyenneté natale, la situation de Leonor s'inscrit dans le cadre strict de la monarchie constitutionnelle espagnole.

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Neutralité stricte et tradition monarchique

Malgré l'octroi de ce droit civique, la Princesse Leonor est censée s'abstenir de voter lors des élections législatives. La loi organique sur le régime électoral général interdit explicitement aux membres de la famille royale de se porter candidats, mais l'usage institutionnel exige une neutralité politique absolue.

Le Roi Felipe VI incarne l'unité et la pérennité de l'État. Il doit rester le souverain de tous les Espagnols, indépendamment de leur orientation politique. Cette exigence de neutralité s'étend à son entourage immédiat, y compris l'héritière du trône. L'objectif est de préserver l'impartialité de l'institution monarchique et d'éviter toute spéculation publique sur les préférences familiales.

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Précédents historiques et exceptions

La famille royale espagnole ne participe habituellement pas aux élections politiques nationales, régionales ou municipales. Le Roi Felipe VI, le Roi Juan Carlos et la Reine Sofía ont pourtant voté lors de référendums majeurs. Ils ont participé à la consultation sur l'entrée dans l'OTAN en mars 1986, ainsi qu'aux référendums de 1976 et 1978 sur la réforme politique et la Constitution.

La dernière apparition publique de la famille au bureau de vote remonte à 2005 pour le référendum sur la Constitution européenne. Cet événement a marqué la première participation de Letizia Ortiz comme membre de la monarchie. Des anecdotes rapportées par la presse soulignent leur méfiance initiale envers le processus électoral. Le Roi Juan Carlos a failli voter sans pièce d'identité, et la Reine Sofía a oublié son enveloppe à domicile.

Conséquences pour l'opinion publique

Il est acquis que ni la Princesse Leonor, ni l'Infante Sofia, née en 2006, ne se rendront aux urnes lors du scrutin du 29 novembre. Cette abstention systématique vise à protéger l'image de la monarchie. Tout geste de vote lors d'élections partielles serait interprété comme un soutien politique, risquant de nuire à la crédibilité institutionnelle. La tradition de neutralité reste donc la règle incontournable pour les membres directs de la famille royale.