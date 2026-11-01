Prince William : colère des habitants du duché de Cornouailles

Le prince William suscite la colère des résidents du duché de Cornouailles suite à une décision impopulaire concernant la vente de terres agricoles, créant une tension avec la communauté locale.

Le prince William et son épouse Kate Middleton font face à une vague de mécontentement croissant au sein de la population rurale du sud-ouest de l'Angleterre. Cette tension est directement liée aux décisions prises par le prince de Galles concernant la gestion du domaine historique du duché de Cornouailles. Les habitants expriment leur frustration après qu'une partie des terres ait été mise en vente, menaçant ainsi le statut de nombreux locataires agricoles qui y vivent depuis plusieurs décennies.

Incertaine avenir des familles rurales

Cette propriété s'étend sur près de 1.200 hectares et constitue un élément central de la vie économique et sociale de la région située dans le Devon. Plusieurs familles entières se retrouvent aujourd'hui confrontées à une grande incertitude quant à leur capacité à conserver un toit pour le printemps prochain. La perspective d'une perte de leurs exploitations agricoles, parfois transmises de génération en génération, a provoqué une réaction immédiate et virulente de la part des concernés.

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Rupture avec les traditions de Charles III

Le climat tendu qui règne désormais dans cette communauté rurale est amplifié par le contraste entre la gestion actuelle et celle de l'ancien propriétaire. Beaucoup de locataires gardent un souvenir très chaleureux de Charles III lorsqu'il dirigeait encore le duché. Le souverain connaissait personnellement certains habitants, leur écrivait régulièrement et prenait le temps de partager un thé ou un verre de whisky avec les agriculteurs locaux, créant un lien de proximité unique.

En revanche, le changement de comportement observé avec l'arrivée du prince William est vivement critiqué. Certains regrettent notamment que le prince ne se soit jamais rendu sur place pour rencontrer les familles concernées par ces projets immobiliers et agricoles. Cette absence de dialogue direct est perçue comme un signe de détachement par rapport aux réalités quotidiennes de ceux qui travaillent la terre.

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Obstacles financiers pour les acquéreurs

Pour certains résidents, la possibilité de racheter leur bien ressemble davantage à une impossibilité pratique qu'à une simple option commerciale. Une somme difficile à réunir pour des familles qui ont parfois investi toute leur vie dans leur exploitation agricole. Mary Ryan, une ancienne médecin installée à Bradninch depuis 36 ans, dénonce elle aussi les conséquences désastreuses de cette décision sur la stabilité de la communauté locale.

Un habitant, pourtant royaliste depuis toujours, n'a pas mâché ses mots à l'égard du nouveau propriétaire. Sa déclaration particulièrement virulente illustre bien le niveau de colère atteint au sein de la population. Elle souligne que le prince William ne saura probablement jamais ce que c'est que d'arriver à la fin du mois sans avoir assez d'argent pour payer ses factures, mettant en lumière le fossé social créé par cette politique foncière.

Contexte politique et image royale

Cette polémique tombe mal alors que le frère de William, le prince Harry, tente de renouer avec les Britanniques et de retrouver une place dans leur cœur. Si William conserve une popularité supérieure à celle de son cadet auprès des Britanniques, il sait que son image reste un atout essentiel dans la perspective de son futur rôle en tant que roi. Se mettre à dos une partie significative de la population risque donc de compliquer davantage sa trajectoire publique.

Alors que Harry cherche à reprendre pied dans le paysage royal britannique, le fils aîné de Charles III n'a certainement pas intérêt à accumuler les impopularités locales. Ces événements locaux reflètent une préoccupation plus large quant à l'évolution de la monarchie et sa relation avec le peuple britannique, notamment dans les zones rurales traditionnellement attachées à la couronne mais sensibles aux changements économiques rapides.