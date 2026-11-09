Prince Harry et le Jour du Souvenir : Une cérémonie distincte à Windsor

Le prince Harry assiste à une cérémonie du Jour du Souvenir à Windsor ce 8 novembre, séparé des commémorations officielles de Londres présidées par le roi Charles III.

Le prince Harry a marqué une nouvelle présence publique depuis son retour au Royaume-Uni ce dimanche 8 novembre, en participant à une cérémonie du Jour du Souvenir à Windsor. Cette apparition s'est déroulée à l'écart des cérémonies officielles majeures qui se tenaient dans la capitale, où le roi Charles III présidait les commémorations nationales entouré de la branche active de la famille royale.

Cérémonie distincte et héritage militaire

Le prince Harry, arrivé au Royaume-Uni depuis la fin du mois d'août, a tenu à rendre hommage aux soldats morts au combat lors de cet événement localisé dans une petite ville anglaise. Il a été accompagné de son épouse Meghan Markle et de leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Cette présence souligne l'engagement continu du duc de Sussex, qui a servi dans l'armée britannique et a effectué plusieurs missions en Afghanistan avant de quitter ses fonctions royales.

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Le duc de Sussex est également connu pour avoir fondé les Invictus Games, une compétition sportive internationale destinée aux vétérans blessés en service, conçue sur le modèle des Jeux Olympiques. Cette initiative reflète son attachement durable à la cause des anciens combattants, un pilier central de son travail après avoir quitté ses rôles officiels.

Séparation des commémorations royales

Alors que le prince Harry effectuait cette présence discrète, le roi Charles III, âgé de 77 ans, menait les commémorations officielles à Londres. Le monarque a déposé une couronne de coquelicots devant le Cénotaphe, le mémorial national dédié aux soldats. Le souverain était accompagné de son fils aîné et héritier du trône, le prince William, ainsi que d'autres membres clés de la famille royale.

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La reine Camilla et la princesse Kate ont assisté à la cérémonie depuis un balcon du ministère des Affaires étrangères, situé en face du mémorial. Le Premier ministre Andy Burnham, ainsi que ses prédécesseurs à Downing Street et d'autres responsables politiques, étaient également présents. Le week-end avait débuté samedi soir par un concert traditionnel au Royal Albert Hall, en présence de la famille royale.

Nouvelle vie aux Cotswolds et agenda public

Le prince Harry et Meghan Markle ne sont plus des membres actifs de la famille royale depuis leur départ aux États-Unis en 2020. Depuis leur retour récent, ils auraient établi leur résidence dans les Cotswolds, où leurs enfants Archie et Lilibet seraient scolarisés selon les rapports des médias britanniques. Cette période de transition marque une nouvelle étape dans leur vie publique loin du palais.

Ils ont entrepris plusieurs engagements publics pour des causes qu'ils soutiennent, cherchant à définir leur rôle dans la sphère publique moderne. Leur prochain engagement prévu leur fera traverser la Manche, car ils doivent se rendre la semaine prochaine à Bruxelles. Cette visite aura pour objectif principal d'évoquer les dangers des réseaux sociaux pour les jeunes, une cause qu'ils défendent activement depuis plusieurs années.