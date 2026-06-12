Primes des joueurs : les montants et les systèmes chez les grandes nations

Ce texte compare les primes versées aux joueurs de différentes nations lors de grandes compétitions, tels que le Championnat du monde de football. Il évoque les montants et les systèmes en vigueur, ainsi que les conditions de partage des primes entre les joueurs et le staff.

Les primes versées aux joueurs divergent beaucoup d'une sélection à une autre. (S. Mantey, J.-B. Autissier et A. Réau/L'Équipe) C'est toujours un sujet délicat, discuté par les joueurs avec leur Fédération.

Combien toucheront-ils en primes, en cas de bonnes performances, notamment s'ils deviennent champions du monde ? , avant d'être réglé en milieu de semaine et leur départ pour les États-Unis. Philippe Diallo, le président de la FFF a accepté, mercredi, la proposition des joueurs, dans un contexte compliqué pour la Fédération, qui doit espérer un parcours au moins jusqu'en quarts de finale pour espérer rentrer dans ses frais.

Ainsi toucheront-ils une prime après la phase de groupes, qui sera progressive, en fonction de leur parcours. Si le montant de cette « prime exceptionnelle » n'a pas filtré, il faut prendre comme base les 400 000 euros accordés par joueurs, en 2018, après le sacre en Russie et les 500 000 euros pour les finalistes de 2022.

Celles de 2026 ne devraient pas aller plus haut, malgré une augmentation de la dotation FIFA, en raison des coûts plus importants de la compétition. Et il faut préciser que les plus capés des 26 sélectionnés reverseront une partie ou la totalité de cette somme à des associations ou à certains membres du staff exclus des négociations. Mais comment à combien s'élèvent et comment fonctionnent les primes chez d'autres grandes nations ? Voici quelques exemples





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Championship World Cup Primes Systems Comparison

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carl Ponsar décisif, le Legia Varsovie égalise en finale du championnat polonaisAuteur de 18 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, Carl Ponsar a aidé le Legia Varsovie à égaliser en finale du championnat polonais face au Zielona Gora.

Read more »

Battles de breakdance pour le championnat de FranceBattles de breakdance à Salon-de-Provence pour le championnat de France

Read more »

Découvrez le mountain trail, discipline inspirée du far west, au championnat de BretagneCe dimanche 14 juin, Gwenaëlle Comoy, gérante du domaine Del Ael à Pluvigner, organise le championnat régional de mountain trail, une discipline qui l'a tout de suite attirée.

Read more »

Primes et places allouées à la Coupe du monde : les Bleus ont fait plier la FFFPhilippe Diallo a fini par accepter, mercredi, les demandes des Bleus autour des primes allouées à cette Coupe du monde et des places accordées pour chaque rencontre.

Read more »