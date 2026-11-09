Prime Macron : Extension de l'exonération de CSG aux entreprises de plus de 50 salariés

Le gouvernement étend l'exonération de CSG sur la prime de partage de la valeur aux entreprises de plus de 50 salariés, touchant 1,5 million de salariés supplémentaires à partir de 2025.

Lors de la conférence sociale tenue ce lundi 9 novembre au matin, le gouvernement a dévoilé plusieurs mesures destinées à apaiser les tensions sociales persistantes en France depuis près d'un mois. Parmi les annonces majeures figure l'élargissement significatif du périmètre des exonérations fiscales et sociales liées à la prime de partage de la valeur, communément appelée prime Macron.

Extension de l'exonération de CSG pour les grandes entreprises

Le dispositif de la prime de partage de la valeur permet aux employeurs de verser une somme supplémentaire à leurs salariés, avec des exonérations fiscales et sociales qui varient selon les situations individuelles. Le montant de cette prime est défini par l'employeur, qui n'est pas obligé de verser le même montant d'un employé à l'autre. Ce type de prime est souvent versé à la discrétion de l'employeur. Depuis janvier 2025, un dispositif expérimental oblige les entreprises de 11 à moins de 50 salariés à choisir un dispositif de partage de la valeur parmi plusieurs options. La nouveauté annoncée ce lundi 9 novembre concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Le gouvernement souhaite désormais étendre à leurs salariés l'exonération de contribution sociale généralisée.

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Impact chiffré et mécanisme de la réforme

L'annonce faite par le ministre Serge Papin vise à élargir les conditions d'éligibilité pour toucher un nombre plus important de bénéficiaires. Jusqu'à présent, les entreprises de 11 à 49 salariés ayant réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1 % de leur chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs étaient tenues de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Cela pouvait prendre la forme d'une prime de partage de la valeur ou d'un plan d'épargne. L'élargissement prévu concerne désormais les entreprises de plus de 50 salariés. Celles-ci peuvent déjà verser cette prime, mais le gouvernement souhaite étendre l'exonération de CSG. Cette modification structurelle du dispositif fiscal vise à transformer une aide optionnelle en un levier plus puissant pour la rémunération des travailleurs.

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Amplification de la portée sociale du dispositif

L'ampleur de cette extension se mesure à travers les chiffres précis communiqués par les autorités. Les 2,5 millions de salariés ont été concernés par la prime sur les entreprises de moins de 50 salariés. Avec cette nouvelle mesure, c'est 1,5 million de personnes supplémentaires qui basculeront dans le champ d'application du dispositif. Cela porte le total à quasi 4 millions de salariés qui seront concernés par cette prime de partage de la valeur. Cette augmentation massive du périmètre d'application vise à injecter du pouvoir d'achat directement dans les ménages ouvriers et employés des grandes structures. Elle constitue une réponse directe aux revendications salariales exprimées lors des récentes mobilisations sociales.

Prochaines étapes et validation parlementaire

La suppression de ce seuil de 50 salariés ne devient pas automatique et doit être actée par la voie légale. La suppression de ce seuil pourrait être proposée dans le cadre du débat parlementaire, précise Matignon. Cette procédure implique une discussion au sein des chambres parlementaires pour valider juridiquement l'élargissement de l'exonération de CSG. Les acteurs économiques et les syndicats attendent avec attention les détails de cette proposition de loi. La mise en œuvre effective dépendra du calendrier législatif et de la volonté politique affichée par le gouvernement. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de régulation du dialogue social et de soutien à l'emploi.