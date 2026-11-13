Prime de risque police 2029 : Nuñez propose une revalorisation sur trois ans

Le ministre Laurent Nuñez propose une hausse de la prime de risque des policiers portant le taux à 33,5% d'ici 2029. Les syndicats refusent ce calendrier jugé insuffisant et menacent de grève.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a officialisé vendredi sa proposition concernant la revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale, communément appelée prime de risque. Cette initiative vise à corriger une situation jugée intolérable par les organisations syndicales, après plus de cinq ans sans ajustement depuis 2019.

Détails du plan de revalorisation de l'ISSP

La proposition du ministère de l'Intérieur prévoit une augmentation progressive du taux de cette indemnité, qui devrait atteindre 33,5%. Ce relèvement ne sera pas immédiat mais s'étalera sur une période de trois ans, culminant en 2029. La première étape de ce calendrier est fixée au mois d'avril 2027, marquant le début de l'application concrète de ces nouveaux tarifs pour les effectifs.

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Le ministère souligne que cette décision prend en compte les risques inouïs auxquels sont exposés les policiers et les gendarmes. Cependant, l'administration rappelle le contexte budgétaire contraint, qui limite la capacité de réaction financière immédiate. Les discussions restent ouvertes pour affiner les modalités d'application de ce plan stratégique.

Positionnement des syndicats de police face au gouvernement

La réaction des partenaires sociaux a été immédiate et sans ambiguïté. Thierry Clair, secrétaire général d'Unsa Police, a qualifié le calendrier de "non viable" et a estimé que l'offre était largement insuffisante par rapport aux attentes. Cette position est partagée par l'organisation UN1TE, qui juge les propositions du gouvernement en deçà des nécessités opérationnelles et sécuritaires.

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Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance, a exprimé une colère profonde, qualifiant la proposition d'"intolérable" et d'"indécence". Il a déclaré ressentir une forme de honte face à cette situation, comparant les négociations à une mendicité. Grégory Joron a également confirmé que cette offre ne satisfaisait nullement les représentants du personnel policier.

Conséquences sociales et prochaines mobilisations

Face à ce refus catégorique, le syndicat Alliance a annoncé l'organisation d'une action sans précédent pour la semaine prochaine. L'appel à des "journées noires" vise à paralyserservices et à montrer la force de frappe des policiers mécontents. Cette mobilisation s'inscrit dans un climat de tension sociale exacerbé depuis le mouvement de septembre.

Le contexte général reste tendu, notamment après la journée du 17 octobre qui a connu des violences et des dégradations. Les revendications dépassent la simple question financière pour inclure le pouvoir d'achat et le coût de la vie. Le ministère maintient que le sujet reste à l'ordre du jour tout en cherchant des compromis budgétaires réalistes pour 2027.