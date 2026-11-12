Prime de Noël 2026 : Dates de versement et critères d'éligibilité des retraités

Prime de Noël 2026 : quelles sont les conditions pour toucher ce versement en décembre ? Focus sur les retraités, le RSA, l'ASS et les montants précis.

La date de versement de la prime de Noël 2026 est officiellement fixée au 15 décembre 2026. Ce versement exceptionnel, destiné à soulager les ménages en période de fêtes, ne bénéficie pas automatiquement à l'ensemble des retraités. L'attribution de cette aide dépend strictement de la perception de prestations sociales spécifiques plutôt que du simple statut de pensionné.

Non, la pension seule ne garantit pas la prime

Une personne qui perçoit uniquement une pension de retraite de base ne peut pas prétendre à cette prime de Noël. Le montant de la pension n'est pas un critère d'éligibilité. De même, le minimum vieillesse, aujourd'hui appelé allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), ne permet pas d'en bénéficier à lui seul. La règle est stricte : il faut être allocataire d'un minima social ou d'une prestation de solidarité active.

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Le RSA reste un vecteur clé d'éligibilité

La situation diffère pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui atteignent l'âge de la retraite. Le passage à la retraite ne provoque pas nécessairement une interruption immédiate du RSA. Pour toucher la prime de Noël 2026, c'est bien la perception du RSA en novembre ou décembre 2026 qui compte. Une personne apte au travail doit faire valoir ses droits à la retraite au plus tard à 67 ans. Si elle demande sa retraite avant cet âge, elle doit en informer la Caisse d'allocations familiales (Caf).

L'ASS et l'AER ouvrent droit au versement

L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est destinée principalement aux demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits au chômage. Comme le précise le règlement, elle cesse d'être versée à l'âge légal de départ à la retraite uniquement lorsque le bénéficiaire dispose du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein. Si ce n'est pas le cas, il peut continuer à percevoir cette allocation jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions nécessaires ou atteigne l'âge limite d'activité. Ces bénéficiaires de l'ASS peuvent donc toucher la prime de Noël, même s'ils ont déjà atteint l'âge légal de départ à la retraite.

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Montants précis et conditions de réception

Pour une personne seule bénéficiaire du RSA en métropole, le montant de la prime de Noël 2026 est fixé à 152,45 euros. Il atteint 228,68 euros pour un couple sans enfant et augmente selon le nombre d'enfants à charge. Pour les personnes percevant uniquement l'ASS, le montant est également de 152,45 euros, quelle que soit la composition du foyer. Le versement est automatique et intervient une seule fois par foyer.

Calendrier et dernières dispositions légales

Les bénéficiaires éligibles en novembre recevront leur prime à partir du 15 décembre 2026. Ceux dont les droits débutent en décembre devront attendre janvier 2027 pour recevoir leur versement. Ces modalités restent soumises à la publication du décret correspondant. Il convient de noter que le dernier cas, l'allocation équivalent retraite (AER), concernait les demandeurs d'emploi ayant suffisamment cotisé pour obtenir une retraite à taux plein mais n'ayant pas encore atteint l'âge légal pour partir.