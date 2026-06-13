Prime Day Amazon 2024 : les meilleures offres à ne pas manquer du 23 au 26 juin

Les Prime Day Amazon reviennent du 23 au 26 juin avec des milliers de promotions sur la cuisine, la maison, le high-tech et plus. Découvrez les meilleures affaires sélectionnées par nos experts, dont la cocotte-minute Seb, la moustiquaire Hoberg, la plancha Tefal, la Ninja Slusi et l'écran portable pour voiture.

Les Prime Day Amazon reviennent du 23 au 26 juin, offrant aux membres Prime des milliers de promotions dans toutes les catégories. Cet événement annuel est devenu un rendez-vous incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires , avec des réductions sur la cuisine, la maison, le high-tech, le jardin, l'automobile et bien plus encore.

Les abonnés Prime peuvent profiter de prix imbattables pendant seulement quatre jours, et de nombreux produits arborent déjà le label Choix recommandé par Amazon ou figurent parmi les plus achetés du moment. Parmi les produits en vedette, la cocotte-minute Seb de 9 litres permet de cuisiner pour 7 à 10 personnes, avec une ouverture à une main et des poignées rabattables pour un rangement facile.

Compatible avec tous les feux dont l'induction, elle est livrée avec un panier vapeur en inox, un livret de 100 recettes et un accès à l'application Smart & Tasty. Fabriquée en France, elle est proposée à 168,33 euros au lieu de 172,68 euros. Pour lutter contre les moustiques, la moustiquaire magnétique Hoberg s'installe sans percer et s'adapte aux fenêtres jusqu'à 150x130 cm. Son filet noir discret laisse passer l'air et préserve l'intimité.

Plus de 1000 exemplaires ont été vendus le mois dernier, et elle est affichée à 16,49 euros au lieu de 19,99 euros. Pour les repas en extérieur, la plancha électrique Tefal offre une surface de cuisson de 1300 cm² pour 6 à 8 personnes, avec une zone Boost pour saisir la viande et un revêtement antiadhésif Resist+. Son thermostat réglable propose cinq niveaux de cuisson. Très demandée, elle est disponible à 69,99 euros au lieu de 74,99 euros.

La Ninja Slusi connaît un succès fulgurant : elle prépare granités, milk-shakes, cocktails glacés et jus givrés à la maison grâce à la technologie RapidChill qui évite la dilution. Avec cinq programmes automatiques et une grande capacité, elle est idéale pour les soirées estivales. Cette exclusivité Amazon est à 283,79 euros au lieu de 349,99 euros.

Enfin, l'écran portable pour voiture permet d'ajouter Apple CarPlay ou Android Auto sans changer de véhicule. Connecté en Bluetooth et Wi-Fi, il affiche navigation, musique, appels et messages sur un écran tactile HD de 7 pouces, avec commandes vocales via Siri ou Google Assistant. Proposé à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros, il modernise n'importe quelle voiture. Ce contenu a été rédigé par un expert de l'équipe La Dépêche du Midi Shopping.

Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et peuvent évoluer. Certains articles peuvent comporter des liens affiliés pour lesquels La Dépêche du Midi peut percevoir une commission si vous effectuez un achat. Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Les membres Prime bénéficient de la livraison gratuite et de retours simplifiés.

Profitez de ces quatre jours pour réaliser des économies sur des produits de qualité, que ce soit pour la maison, la cuisine ou les loisirs. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les nouvelles offres, car les stocks peuvent s'épuiser rapidement. Les Prime Day sont une occasion unique de s'équiper à prix réduits, alors préparez votre liste d'achats et ne manquez pas les meilleures promotions





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