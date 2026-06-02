Primaires en Californie : bataille pour le poste de gouverneur et la mairie de Los Angeles

Les électeurs californiens votent lors de primaires déterminantes pour l'élection du gouverneur et du maire de Los Angeles, avec des candidats démocrates et républicains en lice.

Les électeurs californiens se rendent aux urnes ce mardi pour des primaires à enjeux multiples, qui détermineront les candidats à l'élection du prochain gouverneur de l'État, tandis que les habitants de Los Angeles choisissent leurs prétendants à la mairie.

Contrairement à la plupart des États américains, la Californie organise une primaire dite "jungle", ouverte à tous les candidats, quel que soit leur parti. Les deux personnalités recueillant le plus de voix, quel que soit leur camp, s'affronteront ensuite lors de l'élection générale de novembre. Le gouverneur sortant Gavin Newsom, ayant atteint la limite de deux mandats, ne peut se représenter, laissant la voie libre à une succession très disputée.

Plus de soixante noms figurent sur le bulletin de vote dans cet État de quarante millions d'habitants, traditionnellement à forte majorité démocrate. Trois candidats se démarquent dans les sondages et se disputent les deux places qualificatives : l'ancien ministre de la Santé Xavier Becerra, le milliardaire Tom Steyer et le républicain Steve Hilton, soutenu par Donald Trump. Xavier Becerra, qui a servi sous l'administration Biden, est donné en tête des intentions de vote.

Son expérience fédérale et son profil modéré lui attirent les suffrages des démocrates traditionnels. Mais il doit faire face à la concurrence de Tom Steyer, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a déjà tenté sa chance à la présidentielle. Steyer a injecté plus de 200 millions de dollars de sa fortune personnelle dans sa campagne, promettant d'augmenter les impôts des plus riches et de réduire les factures de la classe moyenne.

De l'autre côté du spectre politique, Steve Hilton, ancien stratège britannique et commentateur sur Fox News, mène une campagne virulente contre les démocrates, les accusant d'être responsables des problèmes chroniques de la Californie : logement inabordable, essence la plus chère des États-Unis, services publics en déclin et une crise des sans-abri qui s'aggrave à Los Angeles et San Francisco. Hilton capitalise sur le mécontentement des électeurs, même parmi ceux qui votent habituellement démocrate.

À Los Angeles, la maire sortante Karen Bass brigue un second mandat, mais sa gestion des incendies dévastateurs de janvier 2025 a entamé sa popularité. Elle fait face à une concurrence inattendue : à gauche, la conseillère municipale Nithya Raman, issue des Socialistes démocrates, la talonne dans les sondages ; à droite, Spencer Pratt, star de téléréalité ayant perdu sa maison dans les incendies, canalise la colère des citoyens face à la lenteur de la reconstruction.

Pratt, comme Hilton, axe sa campagne sur la sécurité publique et la lutte contre la criminalité, des thèmes qui résonnent même auprès des électeurs traditionnellement démocrates. Cette élection locale a des implications nationales, car Gavin Newsom est pressenti pour une candidature présidentielle en 2028. Les résultats de ces primaires pourraient donc donner un aperçu des tendances politiques à venir, dans un État qui est un baromètre pour le reste du pays.

La question du logement, de l'immigration et de la gestion des catastrophes naturelles sera au cœur des débats dans les mois à venir





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