Primaires du centre 2027 : divisions entre Attal et Philippe

La proposition de primaire du bloc central par Gabriel Attal divise les candidats. Édouard Philippe refuse, tandis que d'autres soutiennent ce mécanisme pour éviter la dispersion des voix à moins de six mois de l'élection présidentielle de 2027.

Le débat sur l'organisation d'une primaire au sein du bloc central et de la droite se durcit à moins de six mois du scrutin présidentiel de 2027. Cette initiative, lancée publiquement par Gabriel Attal le 28 octobre, vise à unir les forces centristes et libérales face à un champ politique fragmenté. L'objectif affiché est de désigner un candidat unique capable de rassembler les électeurs modérés, évitant ainsi une dispersion des voix qui profiterait potentiellement à leurs adversaires.

Les divergences sur la méthode de sélection

Gabriel Attal argumente que l'absence de dynamique dans les sondages d'automne prouve qu'aucun candidat ne possède actuellement l'autorité suffisante pour fédérer les autres figures politiques. Il soutient que si la force brute ne crée pas l'union, c'est l'union qui doit générer la force nécessaire pour défier les formations de gauche et d'extrême droite. Cette prise de position intervient alors que plusieurs sondeurs situent encore les candidats du centre en dessous des seuils de qualification pour un second tour.

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En réponse directe à cette appel, Édouard Philippe, maire du Havre et principal challenger de Gabriel Attal dans le champ centriste, a opposé un refus catégorique à toute forme de primaire. Considéré comme mieux positionné dans les enquêtes d'opinion que son rival Renaissance, il estime ne pas avoir besoin de ce processus de validation interne. Cette opposition fondamentale crée une fracture visible au sein du camp macroniste, ralentissant les efforts de coordination stratégique.

Positionnements des candidats et alliances

D'autres personnalités politiques ont exprimé des positions nuancées ou différentes concernant l'ampleur et les participants de cette éventuelle primaire. Aurore Bergé, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a réitéré son soutien à cette initiative, y voyant la seule modalité de sélection possible pour assurer une candidature unique. Elle précise toutefois souhaiter que ce mécanisme soit réservé aux partis de droite et du centre, excluant implicitement d'autres formations.

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David Lisnard, candidat de Nouvelle Énergie, et Bruno Retailleau, figure de La Droite, occupent une place particulière dans ce débat. David Lisnard est souvent cité comme un candidat potentiel, testé autour de 7% d'intentions de vote, mais il est accusé par certains de préparer une alliance avec l'extrême droite, une accusation similaire portée contre Sarah Knafo de Reconquête. Laurent Wauquiez, opposant à Bruno Retailleau au sein de La Droite, appelle depuis le printemps à une primaire de la droite et du centre, martelant la nécessité d'éviter l'écueil de la division.

L'impact des sondages et la stratégie future

La dynamique des sondages joue un rôle crucial dans ces positions. Édouard Philippe, longtemps qualifié au second tour dans l'ensemble des enquêtes, voit sa dynamique s'essouffler depuis la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire socialiste début octobre. Il reconnaît désormais qu'il n'est en mesure de se qualifier dans aucun cas de figure actuel, même si des rivaux comme Dominique de Villepin ou David Lisnard ne se présentaient pas.

Édouard Philippe estime que chacun prendra ses responsabilités au mois de février, indiquant qu'il tirera les conséquences si les Français décident de passer à autre chose. Cette position contraste avec celle de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui plaide pour une primaire ouverte à Raphaël Glucksmann et dénonce ceux qui cherchent un prétexte pour ne pas organiser ce scrutin démocratique. Le calendrier politique des prochaines semaines déterminera si ces divisions peuvent être surmontées avant la date limite des candidatures.