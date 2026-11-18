Nathalie Loiseau et Jean-Philippe Tanguy critiquent la primaire de la droite et du centre. Entre défenses d'Édouard Philippe et attaques du RN, le paysage politique est divisé.

La dynamique autour de l'organisation d'une primaire de la droite et du centre connaît des turbulences majeures, alors que plusieurs portes-paroles de candidats émettent des réserves critiques. Nathalie Loiseau, porte-parole de la campagne d' Édouard Philippe, a déclaré que le processus était en train de faire pschitt, signalant une perte de momentum pour ce projet. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de fractures visibles au sein de l'échiquier politique français, où les alliances semblent fragiles et les objectifs divergents.

Critiques du RN et divisions internes

Les critiques ne proviennent pas uniquement de l'intérieur du camp libéral-conservateur mais aussi de l'extrême droite. Jean-Philippe Tanguy, représentant du Rassemblement National (RN), a estimé que tous les acteurs impliqués dans cette primaire souhaitaient simplement obtenir une place au pouvoir, étant prêts à toutes les compromissions. Louis Aliot, maire RN de Perpignan, a qualifié ce projet d'être un peu la primaire des perdants, suggérant que les candidats potentiels manquaient de légitimité ou de soutien massif auprès de l'électorat. Ces positions marquent une exclusion mutuelle entre les forces de droite traditionnelle et le RN, rendant toute large coalition difficile à mettre en place.

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Défense et vision d'Édouard Philippe

Malgré le scepticisme ambiant, Édouard Philippe reste confiant dans sa capacité à trouver une place dans ce processus électoral. Violette Spillebout, porte-parole de Gabriel Attal, a affirmé qu'il y avait toujours une chaise pour Édouard Philippe, indiquant une ouverture potentielle vers sa candidature. Le candidat Horizons considère cet exercice comme un moyen de conduire nécessairement à diviser et à insister sur les différences, tout en mettant en avant la nécessité de réformes radicales pour la France. Il cherche ainsi à se positionner comme un acteur majeur capable de proposer une alternative claire aux autres forces politiques présentes sur le marché.

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Clivages sur les réformes et l'Europe

Les divergences idéologiques restent profondes, notamment sur la gestion des dépenses publiques et la position européenne. Jérémie Patrier-Leitus, porte-parole du candidat à la présidentielle, a soutenu qu'il fallait rompre avec cette dérive des dépenses publiques, appelant à une rigueur budgétaire stricte. En revanche, Céline Imart, porte-parole de Bruno Retailleau, a dénoncé comment certains osaient parler de rupture après avoir été aux manettes pendant neuf ans, rappelant les responsabilités passées des gouvernements précédents. Ces débats reflètent une tension constante entre la volonté de changement et la défense des acquis ou des expériences historiques des uns et des autres.

Enjeux géopolitiques et postures diplomatiques

Le débat politique dépasse également le cadre strictement national pour intégrer les questions géopolitiques internationales, notamment concernant la guerre en Ukraine. Jean-Noël Barrot a comparé Jean-Luc Mélenchon à un bon petit télégraphiste qui a repris les propos de Serguei Lavrov, critiquant ainsi l'indépendance de la posture du leader de la France Insoumise face à la Russie. Cette critique souligne une fracture idéologique majeure sur la manière d'aborder les conflits internationaux et les relations diplomatiques avec Moscou. La question de l'alliance européenne et de la souveraineté nationale reste donc un point de friction constant dans les discours des différents candidats et de leurs équipes de campagne.