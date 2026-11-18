Les tensions s'intensifient autour du projet de primaire à droite. Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau s'affrontent sur la légitimité et la stratégie, tandis que le RN rejette l'exercice.

La dynamique autour de l'organisation d'une primaire pour la droite et le centre connaît des turbulences importantes, comme l'a souligné Nathalie Loiseau. En sa qualité de porte-parole de la campagne d' Édouard Philippe, elle a affirmé que le processus était en train de échouer. Cette déclaration met en lumière les fractures au sein du camp conservateur, où les rivalités personnelles et les divergences stratégiques menacent de compromettre l'unité nécessaire à une élection présidentielle.

Posions la question : L'état du mouvement à droite

Le projet de primaire, censé permettre aux électeurs de choisir le candidat unique de la droite et du centre, fait face à une opposition croissante. Les déclarations récentes montrent que le mouvement n'est plus unanime. Au lieu de se présenter comme une machine de guerre électoral, il apparaît comme un espace de compétition interne marqué par des accusations réciproques et une méfiance généralisée.

Also read Édouard Philippe présente son programme présidentiel et tente de remonter dans les sondages

Positionnements : Attal contre Philippe

Sur le plan stratégique, les différences sont flagrantes. Violette Spillebout, porte-parole de Gabriel Attal, a tenu à rassurer ses partisans en indiquant qu'il y avait toujours une place pour Édouard Philippe. Cette remarque suggère une volonté de maintenir une façade d'ouverture, tout en reconnaissant la réalité de la concurrence. En parallèle, Édouard Philippe lui-même a exprimé des réserves profondes sur la tenue d'un tel exercice. Il estime que la primaire conduirait inévitablement à diviser le camp et à insister sur les différences, affaiblissant ainsi leur position face aux autres formations politiques.

Critiques : Retailleau et la rupture

Les attaques sur le fond sont tout aussi virulentes. Céline Imart, porte-parole de Bruno Retailleau, a vivement dénoncé les propositions d'Édouard Philippe. Face à l'évocation de réformes radicales par le candidat Horizons, elle a questionné la légitimité de parler de rupture après neuf années passées aux manettes du pouvoir. Pour l'entourage de Bruno Retailleau, cette rhétorique manque cruellement de sincérité et d'historique réformateur.

Advertisement

De son côté, Jérémie Patrier-Leitus, porte-parole du même candidat, a justifié la nécessité de rompre avec la dérive des dépenses publiques. Cette position s'inscrit dans une ligne de conduite plus strictement budgétaire, contrastant avec les approches parfois plus pragmatiques ou personnelles observées chez d'autres candidats de la primaire.

Réactions du Front National

Le Rassemblement National (RN) ne reste pas en dehors du débat. Jean-Philippe Tanguy et Louis Aliot ont tous deux rejeté catégoriquement le principe de la primaire. Jean-Philippe Tanguy a affirmé que les candidats en lice voulaient simplement une place et étaient prêts à toutes les compromissions. Cette critique vise à discréditer la moralité de l'exercice proposé par la droite traditionnelle.

Louis Aliot, maire de Perpignan, a qualifié la primaire de being celle des perdants. Son intervention illustre la stratégie du RN qui cherche à isoler les autres partis de droite en les présentant comme inefficaces et divisés, tout en capitalisant sur leur incapacité à trouver un candidat cohérent.

Conséquences et perspectives

La multiplication des conflits publics risque de nuire à la visibilité et à la crédibilité du camp de la droite et du centre. Si les tensions ne se résolvent pas, l'absence de candidat unifié pourrait ouvrir la voie à d'autres configurations politiques. Les observateurs politiques surveillent de près l'évolution de ces relations pour anticiper les conséquences électorales prochaines.