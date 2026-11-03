Primaires de droite 2027 : Bruno Retailleau impose la confrontation face à Édouard Philippe

Bruno Retailleau réclame une primaire pour 2027 pour unifier la droite et le centre. Seul Édouard Philippe s'oppose, tandis que Gabriel Attal et David Lisnard soutiennent le vote.

Bruno Retailleau a relancé avec vigueur la question d'une primaire destinée à désigner un candidat unique à droite et au centre en vue de l'élection présidentielle de 2027. Cette initiative intervient le mardi, accentuant considérablement la pression exercée sur Édouard Philippe, qui demeure le seul acteur politique déclaré à s'opposer frontalement à cette proposition de désignation populaire.

Le calendrier de la primaire imposée par Retailleau

Le président des Républicains a affirmé sur la chaîne BFMTV que la tenue d'une primaire serait inévitable, probablement dès le début de l'année 2027. Il a jugé que la configuration actuelle du paysage politique ne permettrait pas d'éviter ce scrutin. Il a ajouté que si les intentions de vote restent telles qu'elles sont indiquées par les enquêtes, cette voie sera la seule viable pour préserver l'avenir électoral.

Also read Bruno Retailleau exclut Jordan Bardella comme Premier ministre en 2027

Édouard Philippe devra accepter ce principe selon Bruno Retailleau, car il n'existe pas d'autre alternative crédible pour l'heure. Le maire du Havre avait assuré dimanche soir sur TF1 que cette primaire n'aurait pas lieu. Face à ce refus, Bruno Retailleau a mis en garde en déclarant que soit un vote démocratique départagera les candidats, soit il irait jusqu'au bout dans la confrontation.

Le projet de primarye opposerait Bruno Retailleau au maire de Cannes, David Lisnard, ainsi qu'aux deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron. Il s'agit spécifiquement d'Édouard Philippe, membre du mouvement Horizons, et de Gabriel Attal, issu de Renaissance. Ce format vise à structurer la compétition électorale de manière claire pour les électeurs.

Advertisement

Réticences d'Édouard Philippe et soutien d'Attal

Édouard Philippe a vigoureusement rejeté cette proposition en la qualifiant de primaire de la division et de la confusion. Il a balayé l'idée émise précédemment par Gabriel Attal, qui prônait une primaire des démocrates. Cette stratégie visait initialement à éviter un second tour opposant l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, situation qui inquiète les campagnes de droite et du centre.

Les sondages récents placent en effet Édouard Philippe en difficulté. Il est distancé par Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait atteindre le second tour pour affronter la candidate du Rassemblement national. Face à ce constat alarmant, Gabriel Attal a insisté pour que ce mode de scrutin soit inéluctable. Il a réaffirmé cette position dès le lundi, refusant de retirer sa proposition initiale.

Bruno Retailleau a souligné qu'il ne prendait jamais à la légère l'hypothèse d'un duel Mélenchon-Le Pen. Il a noté que les sondages ne permettaient pas d'envisager un départage naturel entre les candidats de son couloir politique. Cette analyse justifie sa volonté d'imposer une désignation interne plutôt que de laisser les élections générales trancher directement.

Trois candidats sur quatre pour un consensus

La dynamique politique évolue rapidement sur ce dossier crucial. Mardi soir, trois des quatre principaux candidats potentiels de la droite et du centre se sont accordés sur le principe d'une primaire. Ce consensus inclut Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard. Cette convergence renforce la position de Retailleau face à l'isolement d'Édouard Philippe.

David Lisnard a également exprimé une affinité politique avec Bruno Retailleau lors de leurs interventions médiatiques. Le maire de Cannes a complimenté le sénateur des Républicains pour sa clarté politique. Cette proximité est mutuellement reconnue, contrairement aux relations tendues avec les figures d'Horizons et de Renaissance sur certains dossier idéologiques majeurs.

Advertisement

Bruno Retailleau a également exclu la participation de Raphaël Glucksmann à cette primaire. Le vainqueur de la primaire de la gauche ne serait pas invité car il ne s'agit pas d'une primaire duen-même-temps. Le scrutin vise à unifier la droite et le centre uniquement, excluant les formations de gauche de ce processus de sélection interne.

Débats immédiats et divergences idéologiques

En attendant l'organisation d'une primaire éventuelle, Bruno Retailleau appelle à la tenue de trois grands débats publics. L'objectif est d'éclairer les Français et de montrer leurs différences idéologiques de manière transparente. Ces rendez-vous couvriraient respectivement le pouvoir d'achat, les questions régaliennes et la transition écologique.

Les divergences sont nettes entre Retailleau et les anciens Premiers ministres. La modification de la Constitution oppose Bruno Retailleau à Édouard Philippe. Sur la construction européenne, Gabriel Attal défend un projet fédéraliste d'États-Unis d'Europe, jugé irréaliste par le patron des Républicains.

Aucune divergence majeure n'est citée entre Bruno Retailleau et David Lisnard. Cette absence de conflit ouvert facilite l'unité du groupe autour de la primaire. La coalition semble se resserrer tandis que la position d'Édouard Philippe apparaît de plus en plus isolée face à la montée en puissance du consensus primaire.