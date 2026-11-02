Primaires à droite 2027 : Édouard Philippe refuse de participer

Édouard Philippe boycotte la primaire de droite pour la présidentielle 2027. Il dénonce division et confusion. D'autres candidats comme Natacha Polony et David Lisnard précisent leur stratégie.

La course à la présidence de la République française pour l'élection de 2027 s'intensifie alors que la droite et le centre se structurent. Édouard Philippe, candidat du parti Horizons, a confirmé dimanche qu'il ne participera pas à la primaire de la droite et du centre. Cette annonce intervient dans un contexte politique où les différents prétendants cherchent à définir leur ligne et à rassembler les soutiens nécessaires pour la campagne officielle. La date limite pour les parrainages de maires approche, plaçant la pression sur les candidats pour sécuriser leur dossier de candidature.

Refus de participation à la primaire droite centre

Édouard Philippe a refusé de s'engager dans le processus de primaire proposé par ses concurrents, notamment Gabriel Attal. Il qualifie cet exercice d'une primaire de la division et de la confusion. Pour l'ancien Premier ministre, le principe même d'une primaire repose sur l'appui aux différences entre les candidats. Il estime que la priorité actuelle doit être de créer du commun plutôt que d'appuyer sur nos divisions internes. Cette position était déjà la sienne depuis plusieurs mois, mais elle a été réaffirmée publiquement lors de son intervention au journal télévisé de vingt heures sur TF1.

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Le candidat Horizons explique que cette primaire est confuse car elle rassemble des personnes qui sont les continuateurs du macronisme pour certains, et d'autres qui tendent la main à l'union des droites pour d'autres. Il ne croit pas que cette primaire aura réellement lieu, la qualifiant encore une fois de facteur de division. Malgré ce refus, Édouard Philippe n'appelle pas ses concurrents à droite à se ranger derrière lui. Il insiste sur le fait que tous ceux qui ont des choses à proposer aux Français sont légitimes pour le premier tour. Pour lui, l'heure des choix décisifs interviendra en février, moment où le départage entre les nombreux candidats déclarés de la droite et du centre devrait se faire.

Soutiens municipaux pour Natacha Polony

Dans le camp de la droite, Natacha Polony, journaliste et ancienne chroniqueuse, fait des progrès significatifs dans la collecte de parrainages. Elle a annoncé avoir reçu le soutien de l'ancien ministre MRC Jean-Pierre Chevènement. Lors du Grand Jury sur RTL, Public Sénat et Ouest France, la candidate à l'Elysée a indiqué avoir déjà recueilli 174 promesses de parrainages de maires. Ce nombre est un élément crucial car 500 parrainages sont nécessaires pour être officiellement candidat à la présidentielle. Elle a trouvé ce rythme encourageant, notant que ces 174 maires lui ont promis leur soutien en l'espace de quinze jours.

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Cette dynamique de collecte montre l'intérêt croissant pour sa candidature. Natacha Polony se positionne comme une figure capable de rassembler des soutiens locaux nombreux. Le soutien de Jean-Pierre Chevènement apporte également une caution politique historique à sa démarche. Alors que la date de la présidentielle approche, ces signatures de maires sont la clé pour valider sa présence dans l'arène présidentielle. Elle entend poursuivre ses efforts pour atteindre le quota requis et ainsi assurer sa participation au scrutin présidentiel.

Clarté politique de David Lisnard contre le RN

David Lisnard, maire de Cannes et candidat Nouvelle Énergie à la présidentielle, a clarifié sa ligne politique sur les réseaux sociaux. Il a publié un long message sur X dimanche pour dissiper les doutes de ses concurrents à droite. Il a assuré que s'il était élu à l'Elysée, il ne gouvernerait ni avec les macronistes ni avec le RN. Cette déclaration vise à calmer les soupçons de plusieurs de ses rivaux qui craignaient qu'il ne veuille se rapprocher du Rassemblement national.

Sa stratégie semble être de rester indépendant tout en refusant les alliances traditionnelles avec Macron ou Marine Le Pen. Cette position de non-alignement cherche à interpeller les électeurs méfiants vis-à-vis des grands partis. Il critique également l'agitation politico-médiatique, affirmant que plus le bocal s'agite dans ses vaguelettes, moins il voit la vague de fond du pays réel. Son message vise à incarner une rupture avec les habitudes politiciennes tout en restant dans le champ électoral.

Contexte stratégique pour février 2027

L'ensemble de ces maneuvers politiques s'inscrit dans une préparation stratégique pour les mois à venir. La période jusqu'en février est déterminante pour que chaque candidat consolide son identité et son camp. Les refus de participation aux primaires ou les déclarations de non-alliance reflètent une stratégie de diversification des options pour les électeurs. La collecte de parrainages reste une course contre la montre pour ceux qui souhaitent être sur la liste finale. Les enjeux sont de taille pour ceux qui visent l'Elysée en 2027, avec une droite et un centre en pleine recomposition.

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Les candidats doivent désormais prouver leur capacité à fédérer au-delà de leur base initiale. Les déclarations récentes d'Édouard Philippe, Natacha Polony et David Lisnard marquent des points de repère dans cette compétition. La droite et le centre cherchent à se définir sans nécessairement se neutraliser mutuellement avant le premier tour. L'heure des choix définitifs restera donc cruciale en février, après cette période de clarification des lignes politiques et des alliances potentielles.