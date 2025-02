Primaire ouverte macroniste-LR en 2027 ? Sophie Primas ouvre la porte

Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, envisage une primaire ouverte réunissant les macronistes et les Républicains pour la présidentielle de 2027, si aucun candidat naturel ne se dégage.

Après les déclarations de Gérald Darmanin, Sophie Primas , porte-parole du gouvernement, ouvre également la porte à une primaire potentielle regroupant les macronistes et les Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2027. Selon elle, ce scénario est envisageable dans le cas où aucun candidat naturel ne se démarquerait. « Soit il s’impose et très bien, soit il faudra un système de départage », tranche-t-elle jeudi 13 février sur Public Sénat.

Elle adresse une mise en garde à son parti, les Républicains, et au camp présidentiel : « Nous n’avons pas d’autre choix que de présenter un seul candidat ou une seule candidate. » Le ministre de la Justice a répété le même message dimanche sur BFMTV, avant d’insister trois jours plus tard dans une interview au Parisien. Gabriel Attal, potentiel candidat pour la course à l'Élysée, reste ambigu au micro de RTL mercredi, soulignant la nécessité d’agir jusqu’en 2027 avant d’évoquer la présidentielle.Sophie Primas n’est « pas contre » le système de primaires ouvertes, qui avait permis d’élire François Fillon lors de la présidentielle de 2017, au détriment notamment d’Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ce mode d’élection permet aux non-adhérents de participer. « Cela s’est mal fini pour les raisons que l’on connaît tous. Sauf que cela avait créé une envie de droite, un débat et un élan dans le pays (...) qui était extrêmement intéressant, fabuleux et positif », s’enthousiasme l’ex-sénatrice.





