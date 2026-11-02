Primaire du bloc central : Gabriel Attal persiste, Édouard Philippe dit non

Gabriel Attal réclame une primaire du bloc central avant 2027, Édouard Philippe la rejette. Le point sur ce débat pour la présidentielle.

Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal a répondu, ce lundi 2 novembre, au maire du Havre Édouard Philippe, candidat Horizons, en réaffirmant sa volonté d'organiser une primaire du bloc central. Le débat, qui oppose les deux hommes, porte sur l'organisation d'une désignation commune des candidats du centre et de la droite avant l'élection présidentielle.

Invité dimanche soir du journal de 20 heures de TF1, Édouard Philippe avait critiqué une idée qui consiste, selon lui, à rassembler des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles. Il a réaffirmé sa position le même jour, quelques jours après la proposition lancée par son concurrent.

Also read «Une primaire de la division et de la confusion» : Edouard Philippe tacle Gabriel Attal

Gabriel Attal a appelé, fin octobre, ses concurrents de la droite et du centre à se départager d'ici au début de l'année 2027. Il estime que cette désignation permettrait de clarifier l'offre politique avant le scrutin présidentiel.

Une idée portée par plusieurs figures du camp central

La proposition n'est pas nouvelle dans la majorité. Elle est portée de longue date par plusieurs figures du camp présidentiel, dont Aurore Bergé, qui l'a répétée ce week-end, ainsi qu'Emmanuel Macron lui-même.

Advertisement

Lundi, sur TF1, Gabriel Attal s'est dit convaincu que cette primaire finirait par avoir lieu, la jugeant inéluctable. Il a estimé que certains prendraient plus de temps pour mesurer ce qui se passe dans le pays et dans la vie politique française.

Le candidat Renaissance est pourtant distancé dans les sondages par Édouard Philippe sur cet espace politique. Il a répondu que la division n'était pas la primaire, mais le fait d'arriver à cinq candidats au premier tour de la présidentielle.

Le refus catégorique d'Édouard Philippe

Édouard Philippe a qualifié cette primaire de primaire de la division et de la confusion. Il a invité ses rivaux à prendre leurs responsabilités au mois de février, laissant entendre qu'il le ferait lui-même.

Le maire du Havre a expliqué que, si les Français souhaitaient clairement passer à autre chose, il en tirerait les conséquences. Ses déclarations ont confirmé l'opposition frontale entre les deux candidats du camp central.

Advertisement

Gabriel Attal a répliqué que le plus grave serait un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qu'il qualifie de cataclysme. Selon lui, les différences entre candidats pèsent moins que ce risque.

Les positions de la droite et du centre

Le président du MoDem François Bayrou et le président de l'association des maires de France appellent également à l'organisation d'une primaire du centre et de la droite. Ces appels élargissent le débat au-delà des seuls candidats de la majorité.

Le candidat LR Bruno Retailleau n'y est pas défavorable, mais il pose des conditions sur le périmètre de cette primaire. Aurore Bergé, de son côté, appelle à une primaire des démocrates et n'exclut pas d'y participer.

Selon des informations rapportées en coulisses, Emmanuel Macron serait lui aussi favorable à une primaire. Gabriel Attal y voit une sortie par le haut, dans un contexte où la question reste ouverte à quelques mois de l'échéance de 2027.