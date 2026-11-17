Les équipes de Bruno Retailleau, David Lisnard et Gabriel Attal s'accordent sur une primaire en ligne en janvier 2027. Édouard Philippe reste absent malgré les efforts de persuasion.

Les coalitions de la droite et du centre ont franchi une étape décisive dans l'organisation de la primaire de la présidentielle 2027. Ce mardi 17 novembre, les équipes représentant Bruno Retailleau, David Lisnard et Gabriel Attal ont officiellement trouvé un terrain d'entente sur les modalités de ce scrutin crucial. L'objectif est de fédérer les voix pour éviter un second tour entre les candidats des extrêmes, notamment Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Modalités de la primaire en ligne

Ce format de scrutin prévoit une participation ouverte à l'ensemble des citoyens français partageant les valeurs définies dans une charte commune. Le vote se déroulera exclusivement en ligne, avec une participation financière symbolique d'environ deux euros demandée aux électeurs. Cette approche vise à garantir la transparence et la large adhésion populaire tout en restant accessible.

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Pour être éligible à cette primaire, les candidats potentiels devront impérativement obtenir les parrainages d'élus locaux issus de la droite et du centre. Ce processus de filtrage exclut par conséquent les figures politiques associées aux extrêmes, comme Éric Zemmour, qui ne pourront pas intégrer cette compétition interne.

L'absence stratégique d'Édouard Philippe

Malgré ces avancées, le candidat du mouvement Horizons, Édouard Philippe, demeure le grand absent de ces négociations structurantes. Bien qu'il se soit dit ouvert à une réunion avec ses concurrents directs, il a fermement rejeté l'idée d'une primaire, privilégiant une approche différente pour asseoir sa légitimité. Son absence a marqué les discussions, certains observateurs la décrivant comme un élément central ignoré dans la pièce.

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Les partis unis ne renoncent pas à le convaincre de participer à cette échéance historique. Le co-directeur de campagne de Gabriel Attal, Maxime Cordier, a salué une réunion constructive et concrète, tout en indiquant que la porte reste ouverte pour le maire du Havre. Une nouvelle rencontre est d'ailleurs programmée pour la semaine prochaine, avec une chaise réservée aux équipes d'Édouard Philippe au cas où il changerait d'avis.

Calendrier et attentes du scrutin

Le calendrier officiel place le déroulement du scrutin durant la deuxième quinzaine du mois de janvier 2027. Cette période a été choisie pour permettre aux candidats de présenter leur programme et de mobiliser l'électorat avant la campagne officielle. La prochaine réunion entre les trois partis visera à peaufiner les derniers détails organisationnels de cet événement majeur.

Le contexte politique actuel montre une forte demande populaire pour ce mécanisme. Un sondage récent indique que 60 % des Français sont favorables à l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. Cette adhésion suggère que le processus, malgré les réticences de certains candidats majeurs, reste une voie privilégiée pour désigner un candidat unique et fort pour la présidentielle à venir.