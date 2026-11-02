Primaire de la droite et du centre : Gabriel Attal juge l'option inéluctable

Gabriel Attal juge la primaire de la droite et du centre inéluctable, malgré le refus d'Edouard Philippe d'y participer. Détails de sa déclaration sur TF1.

Lundi 2 novembre, sur le plateau de TF1, le candidat Renaissance à l' élection présidentielle Gabriel Attal a affirmé que la primaire de la droite et du centre était, selon lui, inéluctable. Alors qu' Edouard Philippe refuse toujours d'y participer, il continue de croire à l'organisation de cette consultation pour éviter un second tour qu'il juge presque écrit d'avance.

Gabriel Attal a exprimé cette position lors de son passage dans l'émission matinale de la chaîne. Il a déclaré : " Je crois que cette primaire aura lieu et je crois que c'est inéluctable ". Son intervention a été relayée par TF1Info sur les réseaux sociaux.

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Le candidat Renaissance estime que le pays a besoin d'un rassemblement des forces de la droite et du centre. Il affirme ne pas se résigner à ce que le second tour de la présidentielle oppose Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, car il pense que la France ne s'en remettrait pas.

Un rassemblement jugé indispensable pour la présidentielle

Selon Gabriel Attal, il existe deux manières de rassembler. La première consisterait en l'émergence d'un candidat capable de fédérer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car aucun des candidats n'est en position d'accéder au second tour.

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La seconde repose sur le principe selon lequel l'union doit faire la force. Dans cette logique, la réunion de plusieurs candidats permettrait de créer une dynamique, et il n'y voit pas d'autre moyen que la primaire pour y parvenir.

Le candidat assure qu'il ne faut rien exclure pour atteindre ce rassemblement. Il explique que son objectif est de convaincre le plus largement possible, même si certains mettent davantage de temps à mesurer ce qui se joue dans le pays et dans la vie politique française.

Le refus catégorique d'Edouard Philippe

Edouard Philippe ne souhaite pas participer à une primaire de la droite et du centre. Il estime qu'une telle consultation serait une primaire de la division et de la confusion, une position qui rend la proposition de Gabriel Attal plus difficile à concrétiser.

Gabriel Attal a déploré ce refus, qu'il qualifie de catégorique. Il a indiqué qu'il continuerait à chercher à convaincre son adversaire, affirmant que cette solution est, à ses yeux, voulue par les Français et par les candidats.

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Le candidat Horizons apparaît en position de force dans les sondages. Il est crédité de 12 % des intentions de vote au premier tour, loin devant Gabriel Attal (4 %), Bruno Retailleau (6 %) et David Lisnard (6 %).

Un projet de rassemblement menacé par les sondages

La non-participation d'Edouard Philippe à cette primaire pourrait freiner le projet de rassemblement porté par le camp de Gabriel Attal. Les chiffres des sondages placent en effet l'ancien Premier ministre au-dessus de ses concurrents à droite et au centre.

Dans le même temps, un sondage récent indique que Marine Le Pen conforte son avance au premier tour de l'élection présidentielle et qu'elle battrait plus largement Jean-Luc Mélenchon au second tour. Ces résultats renforcent l'inquiétude exprimée par Gabriel Attal sur le risque d'un second tour opposant ces deux candidats.

Reste donc à savoir si la primaire de la droite et du centre verra le jour et si elle parviendra à réunir les candidats autour d'une même candidature pour l'élection présidentielle.