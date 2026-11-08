Primaire de la droite : Attal insiste, Philippe refuse le processus

Gabriel Attal plaide pour une primaire élargie pour éviter un duel LFI-RN, mais Édouard Philippe rejette cette option, rappelant les échecs électoraux passés de ce format.

Le débat sur l'unité des électeurs de droite et du centre s'intensifie alors que Gabriel Attal plaide vigoureusement pour l'organisation d'une grande primaire. Ce processus viserait à désigner un candidat unique capable d'empêcher un second tour entre le Rassemblement national et La France insoumise. Cependant, Édouard Philippe refuse catégoriquement cette option, estimant que les candidats doivent assumer leurs responsabilités politiques sans ce mécanisme de sélection.

Refus de Philippe et réalités électorales

Édouard Philippe ne croit pas être l'homme providentiel capable d'éviter à lui seul le scénario d'un duel entre le Rassemblement national et La France insoumise. Selon lui, les candidats de cet espace politique devront prendre leurs responsabilités pour se départager en février. La logique sous-jacente impose aux différents prétendants de se rallier au plus fort dans les sondages à ce moment-là de la campagne. Cette approche directe contraste fortement avec la proposition d'Attal qui privilégie un consensus initial.

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Du point de vue électoral, les primaires n'ont que très rarement été des réussites. Elles sont fréquemment qualifiées d'échecs cuisants pour leurs campagnes respectives post-primaire. Les deux premières ont fait moins de 5 % en 2022, le troisième à peine mieux en 2017 avec 6,36 % des voix. Ces chiffres historiques soulignent la difficulté pour les candidats issus de ce format de franchir le cap du scrutin final.

En 2017, François Fillon est également passé par la case primaire, mais c'est plutôt l'affaire des emplois fictifs qui lui a coûté un potentiel accessit au second tour que la primaire en elle-même. Quatre millions de votants environ avaient participé à ce scrutin interne. À l'inverse, Ségolène Royal avait réussi à créer une vraie dynamique autour de sa campagne. Elle avait même atteint le deuxième tour, où elle a été défaite par Nicolas Sarkozy, montrant qu'une dynamique peut exister malgré tout.

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Expertise politique sur l'affaiblissement des partis

Pierre Brechon, professeur émérite de science politique à Sciences Po Grenoble, estime qu'il faut des gens à entraîner derrière pour que ce format fonctionne. Ce constat est partagé par Guillaume Caline, directeur adjoint de l'institut Verian. Il juge cruel de dire que la primaire ne fonctionne pas, car ce serait ignorer la réalité structurelle du paysage politique actuel.

Cette inefficacité relative est le signe d'un affaiblissement des partis politiques. Ces derniers rencontrent une difficulté majeure à trouver une forme de légitimité des candidats par les moyens traditionnels. Le contexte électoral actuel favorise les figures individuelles ou les mouvements transversaux plutôt que les structures partisanes classiques. Cela explique la réticence de certains cadres à s'engager dans un processus qui pourrait diviser davantage leur base.

Vertus médiatiques et contraintes organisationnelles

Il y a pourtant des vertus indéniables à une primaire, notamment en termes de visibilité politique. La médiatisation sur un parti ou une famille politique en est l'un des principaux atouts. Elle offre également la possibilité de limiter à un seul candidat cette même famille lors du scrutin national. Simplifier l'offre politique peut aider les électeurs à y voir plus clair face à la complexité du paysage.

Le principe même d'une primaire, c'est d'appuyer sur les différences entre les candidats. Ce processus encourage un débat interne sain et permet de faire participer les adhérents ou sympathisants. Cependant, cette mise en concurrence peut aussi créer des fractures durables au sein des rangs. Guillaume Caline pointe que la primaire est élargie à d'autres partis, ce qui pose des questions pour l'organisation.

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Coordination complexe et espoirs des Français

Mettre tout ce petit monde autour de la table représente un défi logistique et politique majeur. Les difficultés pour l'après-primaire sont également réelles : il faut savoir comment rassembler les troupes une fois le candidat désigné. La tradition gaulliste considère que cela n'a pas de sens dans une présidentielle. Pour les gaullistes, la présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat avec son peuple. Cette position était également celle de Jean-Luc Mélenchon, qui ne voulait pas participer à une grande primaire de la gauche.

Les raisons invoquées par Gabriel Attal pour l'organisation d'une grande primaire des démocrates reposent sur sa volonté d'empêcher un deuxième tour dont notre pays ne se relèverait pas entre La France insoumise et le Rassemblement national. Il est temps d'être tous responsables et d'organiser le rassemblement auquel des millions de Français aspirent. Cette primaire devrait être une occasion de redonner de l'espoir à tant de Français qui aujourd'hui doutent.

Même dans l'hypothèse où elle a lieu, cette primaire n'offre pas un ticket vers l'Élysée. C'est d'ailleurs sa plus grande qualité, car elle ne crée pas de faux espoirs automatiques. La campagne est longue et complexe, et le contexte politique est imprévisible. La primaire n'est donc pas une machine à perdre, mais c'est loin d'être une garantie de victoire. L'enjeu reste de savoir si les acteurs politiques accepteront de sacrifier leur ego individuel pour une logique de rassemblement national.