Primaire à droite : la pression monte sur Édouard Philippe avant 2027

Édouard Philippe refuse toujours une primaire de la droite et du centre. Gabriel Attal et Laurent Wauquiez pressent pour un candidat unique avant la présidentielle de 2027.

À quelques mois de l'élection présidentielle de 2027, Édouard Philippe refuse toujours de participer à une primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre fait face à une pression croissante de son propre camp, alors que des sondages de plus en plus défavorables circulent. Cette position est désormais contestée par des responsables politiques qui souhaitent un candidat unique.

Depuis plusieurs jours, les appels se multiplient pour tenter de le convaincre. Une tribune signée par 65 parlementaires, majoritairement issus de Renaissance, a été publiée ce week-end. Le même jour, Michel Barnier a renouvelé son appel à une primaire dans le Journal du dimanche.

Also read Présidentielle 2027 : plus de soixante parlementaires appellent à une primaire contre les « extrêmes »

Un candidat unique réclamé avant la fin de l'année

Laurent Wauquiez, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, demande qu'un candidat unique émerge avant la fin de l'année. Il estime qu'il faut un candidat unique de la droite, porteur d'un programme commun et d'une rupture claire avec le macronisme.

Le président du groupe Les Républicains a également fixé une échéance précise. Selon lui, avant Noël, tout autre calendrier relève de la folie. Il appelle donc à un accord rapide entre les candidats de la droite.

Advertisement

Longtemps écartée, l'hypothèse d'une primaire de la droite et du centre revient en force. Les derniers sondages, qui placent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en position de se qualifier pour le second tour, ont contribué à convaincre plusieurs responsables de la nécessité d'un rassemblement.

Gabriel Attal veut convaincre Édouard Philippe

Gabriel Attal, président de Renaissance, affirme que la primaire aura lieu, malgré les réticences exprimées par Édouard Philippe. Il reconnaît que certains ont besoin de davantage de temps pour être convaincus par les arguments en faveur d'une primaire.

Gabriel Attal souligne l'évolution rapide des positions au sein de la droite et du centre. Il affirme qu'il y a deux ou trois semaines, quasiment personne n'était favorable à une primaire, avant que la situation ne change nettement.

Le président de Renaissance cite Bruno Retailleau, Michel Barnier, Valérie Pécresse et Gérard Larcher, qui ont publiquement défendu l'idée d'une primaire. Il assure être absolument convaincu que cette primaire aura lieu.

Advertisement

Une concrétisation encore incertaine

Si l'idée d'une primaire semble désormais faire son chemin, sa mise en œuvre reste à organiser. Édouard Philippe n'a pas, à ce stade, modifié publiquement sa position de refus.

Plusieurs partisans de l'ancien Premier ministre espèrent que les sondages attendus dans les prochains jours le pousseront à revoir rapidement sa position. Les prochaines semaines diront si la droite et le centre parviennent à s'accorder sur un candidat unique pour la présidentielle de 2027.