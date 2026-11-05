Primaire 2027 : 74% des sympathisants droite-centre pour un candidat unique

Un sondage Odoxa pour Le Figaro révèle le fort soutien des sympathisants de droite et du centre pour une primaire de 2027. Les résultats montrent une dynamique favorable à Bruno Retailleau et Édouard Philippe.

Une large majorité des sympathisants de la droite et du centre se prononcent clairement en faveur de l'organisation d'une primaire présidentielle pour 2027. Selon un sondage Odoxa publié ce jeudi pour Le Figaro, 74% des militants de ces familles politiques soutiennent cette procédure visant à désigner un candidat unique. Cette donnée constitue un test de popularité majeur à quelques mois du scrutin de 2027.

Adhésion massive aux primaires et clivages internes

Ce niveau de soutien s'explique par la volonté d'éviter une élimination rapide dès le premier tour, comme l'ont rappelé Gabriel Attal de Renaissance et Bruno Retailleau. Paradoxalement, les sympathisants d'Horizons, le parti d'Édouard Philippe qui refuse officiellement cette compétition, sont les plus enthousiastes avec 81% d'avis favorables. Ils devancent ceux de Les Républicains avec 79% et de Renaissance avec 72%. Sur l'ensemble des Français, 60% manifestent aussi leur soutien à cette initiative.

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Préférences des électeurs et périmètre de la course

Les électeurs de droite et du centre souhaitent une ouverture de cette compétition allant de Gabriel Attal à David Lisnard, fondateur de Nouvelle Énergie. L'idée d'élargir la primaire à Raphaël Glucksmann, lauréat de la primaire de gauche en octobre, est rejetée par 61% des sondés. De même, la participation d'Éric Zemmour de Reconquête est refusée par 60% des sympathisants du bloc central.

Leadership de Bruno Retailleau au sein des militants

Sur le plan des préférences personnelles, Bruno Retailleau apparaît comme le favori chez les sympathisants de droite et du centre avec 62% d'opinions favorables. Il devance Édouard Philippe avec 59% et David Lisnard avec 58%. Christine Lagarde, qui quitte la présidence de la Banque centrale européenne début février, recueille 49% d'adhésion. Elle devance Gabriel Attal, qui n'atteint que 42% de soutien parmi cette cible spécifique.

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Classement national et dynamique électorale

Pour l'ensemble des Français, Édouard Philippe est le candidat favori de cette primaire envisagée avec 39% des intentions. Il précède légèrement David Lisnard avec 37% et Bruno Retailleau avec 35%. Gabriel Attal se situe à 34% tandis que Christine Lagarde obtient 32%. Cette enquête a été réalisée les 4 et 5 novembre auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française.

Évolution des perceptions et contextes politiques

La perception d'Édouard Philippe a enregistré une progression significative, avec 37% des Français estimant qu'il ferait un bon candidat, soit une hausse de 10 points. Il se trouve seulement à 2 points derrière Gabriel Attal, qui recule de 8 points à 39%. Auprès des sympathisants, la cote d'attirance d'Édouard Philippe bondit de 17 points pour atteindre la troisième place avec 58% d'avis positifs.