Prima la vita : Un cri d'amour à un père absent

Francesca Comencini explore la relation complexe et tumultueuse avec son père, le célèbre réalisateur Luigi Comencini, dans son nouveau film, Prima la vita.

Luigi Comencini a marqué le cinéma italien des années 60-70 avec ses récits réalistes, cruels et désespérés. Son chef-d'œuvre méconnu, L'Incompris (1966), racontait le chagrin d'un jeune garçon qui, après la mort de sa mère, se sent rejeté par son père. On en pleure encore. Cinquante ans plus tard, la fille du réalisateur, Francesca, brosse le portrait de l'homme derrière cette élégie et une œuvre colossale, avec Prima la vita, en salles ce mercredi 12 février 2025.

Après un prologue un peu long, concentré sur l'enfance de Francesca, le film prend son envol à l'âge adulte en décrivant la relation tumultueuse qui s'instaure entre la jeune fille et son père, à Rome puis à Paris, lorsqu'elle se laisse aller à la drogue. Leurs liens explosent, se réinventent, dans une filiation tendre et complexe. Il lui reproche son addiction ; elle, son inconscient misogynie. Détaché du réel, Prima la vita gomme les autres membres de cette famille (la mère et les sœurs) pour mettre en lumière ce face-à-face, isoler ce lien d'une manière irréelle, exclusive et poétique. Entre deux leçons de vie subtiles et sévères (quand la fille voudra à son tour faire des films), c'est un cri d'amour que la réalisatrice lance à son père absent qui lui a peut-être sauvé la vie. De Francesca Comencini, avec Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo… En salles le 12 février. Cette critique a initialement été publiée dans le magazine Marie Claire numéro 870, daté mars 2025.





