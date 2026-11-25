Météo à Libourne le 25 novembre : rafales à 39,3 km/h et pluies alternées. Analyse complète des températures, qualité de l'air et prévisions pour le week-end.

La commune de Libourne affrontera des conditions météo rologiques marquées par des précipitations intermittentes et des vents soutenues ce mercredi 25 novembre. Les habitants de la Gironde devront anticiper des averses légères durant la nuit jusqu'à 4 heures, suivies d'une période de bruine et de pluies éparses qui se poursuivront jusqu'à 19 heures. Cette transition climatique s'accompagnera d'une activité éolienne notable, avec des rafales pouvant atteindre 39,3 km/h vers 13 heures, imposant une vigilance particulière pour les usagers de la route et les pratiquants de sports de plein air.

Températures et qualité de l'air pour le 25 novembre

La journée du mercredi 25 novembre à Libourne s'articulera autour d'un intervalle thermique modéré, allant de 6,3 °C au plus bas à 11,9 °C au plus haut. Le passage d'un temps pluvieux à un ciel partiellement nuageux sec interviendra précisément à partir de 20 heures. Sur le plan environnemental, l'indice Atmo se situera à 2 sur 6, indiquant une qualité de l'air moyenne mais non dangereuse pour la population générale. Cependant, le niveau d'ozone (O₃) culminera à 71 µg/m³ à 2 heures du matin, dépassant le seuil de 50 µg/m³ associé à une qualité " bonne ", bien que restant conforme aux recommandations de l'organisme Atmo pour les activités extérieures habituelles. Le risque d'allergie au pollen sera quant à lui très faible, garantissant une période propice aux sorties sans contraintes allergiques majeures pour les personnes sensibles.

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Évolution climatique jusqu'au week-end

La période estivale ne reviendra pas, mais le ciel se dégagera progressivement. Jeudi 26 novembre, Libourne bénéficiera d'un temps partiellement nuageux, avec la persistance de quelques pluies faibles durant la journée. Les températures s'échelonneront de 6 °C à 10,6 °C, tandis que le Soleil se lèvera à 8 h 12 et s'éteindra à 17 h 23. Vendredi 27 novembre apportera une amélioration nette avec un ciel partiellement nuageux et un temps sec, les thermomètres variant entre 4,2 et 11,1 °C. Le week-end s'annonce également stable : samedi 28 novembre affichera un ciel partiellement nuageux sans aucune pluie, avec des maxima à 12 °C, avant un dimanche 29 novembre couvert avec quelques gouttes isolées et des températures entre 4,9 et 11,4 °C.

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Impacts concrets pour les résidents et usagers

Les conditions du mercredi 25 novembre nécessitent une adaptation vestimentaire et logistique pour les habitants de Libourne. La combinaison de la bruine et des rafales de 39,3 km/h en milieu d'après-midi peut rendre les déplacements compliqués, notamment sur les axes exposés. Il est conseillé de privilégier des vêtements imperméables et de vérifier les conditions de circulation avant toute sortie. Pour les activités de plein air, la qualité de l'air restera acceptable, l'indice Atmo de 2 sur 6 ne posant pas de problème de santé immédiat, contrairement à certains pics de pollution plus sévères. L'absence de pollen ce jour-là constitue un atout majeur pour les asthmatiques et les allergiques, permettant une meilleure respiration despite la fraîcheur ambiante qui plafonne à 11,9 °C.

Recommandations pour les jours suivants

La tendance pour la fin de semaine encourage une reprise progressive des activités extérieures, notamment pour les familles et les sportifs amateurs. La baisse des températures à 4,2 °C vendredi matin et 4,6 °C samedi matin rappellera l'approche de l'hiver, invitant à se couvrir davantage aux premières et dernières heures de la journée. La qualité de l'air s'améliorera nettement le jeudi 26 novembre avec un indice Atmo de 1 sur 6, offrant une opportunité idéale pour les promenades ou les tâches ménagères nécessitant une ventilation. Les données, issues des plateformes WeatherAPI.com et api-maree.fr et générées avec l'intelligence artificielle, confirment cette stabilité. Les résidents de Libourne peuvent ainsi planifier leurs week-ends en toute sérénité, en tenant simplement compte des variations thermiques modestes et de la persistance de l'humidité résiduelle du ciel.