Les prévisions astrologiques pour la journée vous donnent un aperçu de ce qui vous attend dans les domaines de la santé, de l'amour, de l'argent et du travail.

A propos de la santé , vous retrouverez toute votre énergie et votre moral remonte en flèche. Vous vous sentirez bien dans votre peau. En ce qui concerne l'argent et le travail, vérifiez la réalité des faits avant de vous lancer dans un nouveau projet.

Ne signez rien aujourd'hui. Prenez le temps de demander conseil à des amis ou à des personnes compétentes avant de faire un choix définitif. A propos de l'humeur, cette journée ne sera pas sans risque. Du côté de l'amour, l'ambiance du jour est régie par la maîtrise et le sang-froid dont vous faites preuve face à la grande vitalité de vos enfants !

Les astres vous donnent un regain d'énergie fabuleux. L'entente familiale est joyeuse et pleine de tendresse. Célibataire, vous vous laisserez porter par le courant sans chercher à garder le cap. Qui vivra verra !

Du côté de la santé, vous aurez du mal à vous concentrer. Vous devriez prendre un peu de repos. N'abusez pas de votre résistance et essayez de dormir davantage. Du côté de l'amour, vous aurez une foule d'idées pour casser le train-train quotidien de votre vie de couple.

Vous chercherez à être carrément sexy ! Célibataire, vous serez enclin à vous replier sur vous-même. Vous refuserez la communication et le dialogue. Tâchez de sortir de votre coquille.

Côté humeur, quelques perturbations ! A propos de l'argent et le travail, cessez de vous disperser dans tous les sens. Votre efficacité en dépend. Vous devrez privilégier la qualité plutôt que le rendement.

Ralentissez un peu le rythme et renforcez vos acquis. Du côté de la santé, mettez-vous à la corde à sauter ! Elle pourrait réveiller votre énergie d'enfant : cœur, souffle et moral s'accordent au rythme léger de vos rebonds. A propos de l'argent et le travail, vous obtiendrez les succès dont vous rêvez, à condition de rester modeste et mesuré.

Inutile de fanfaronner : ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Restez concentré sur vos objectifs, car une attitude humble et professionnelle consolidera durablement votre position. En Amour, vous ne manquerez ni de vitalité ni de séduction, mais votre situation amoureuse pourrait devenir confuse. Des doutes ou des hésitations surgissent, vous poussant à réfléchir à ce que vous voulez vraiment.

Prenez le temps d'écouter votre cœur avant de trancher ou de tout bouleverser. Côté humeur, votre esprit flotte, libre comme une bulle légère. Côté humeur, bonheur à l'ordre du jour ! En Amour, le milieu amical peut favoriser l'épanouissement et la communication.

Vous avez envie d'approfondir certaines relations et un nouveau contrat dans le cadre du travail pourrait bien vous en donner l'occasion. A propos de l'argent et le travail, la sympathie que vous inspirez dans votre milieu professionnel peut être à l'origine d'une promotion à plus ou moins long terme. Il ne faut pas prêter d'argent aux amis. Ce serait à fonds perdus.

Du côté de la santé, une fatigue prévisible due à un grand stress pourrait s'abattre sur vos frêles épaules. Concernant l'humeur, c'est à vous de jouer ! Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance et vous ne manquerez pas de tonus. Vous n'aurez donc pas d'excuse pour éviter de pratiquer une activité sportive qui sera aussi bonne pour votre physique que pour votre moral.

Concernant l'argent et le travail, ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-bandes de vos collègues et tout ira bien. La chance et votre intuition vous donneront un coup de pouce mais certaines négociations pourraient tourner à votre désavantage. Côté amour, vous devriez vous épanouir dans votre vie personnelle, vos rapports affectifs s'amélioreront. Ne gâchez pas ce climat par des questions d'ordre matériel.

Célibataire, le climat astral décuplera votre besoin de sécurité affective. Vous ne trouverez plus beaucoup d'avantages à la joyeuse vie de célibataire. Côté amour, votre possessivité est en éveil. Vous êtes trop vulnérable aujourd'hui et l'attitude de votre partenaire vous semblera fuyante.

Vous aurez l'impression qu'il cherche à vous éviter vous et vos questions. Plus vous insisterez moins vous obtiendrez de réponses. Vous n'avez pas de vraies raisons d'être inquiet alors prenez un peu de recul. Célibataire, votre manque d'assurance pourrait bien vous empêcher de faire une belle rencontre.

Concernant l'argent et le travail, vous vous sentirez plus libre de travailler à votre façon et vous gagnerez en efficacité. Vous savez ce que vous avez à faire et vous pouvez vous organiser comme bon vous semble. Vous gagnerez en assurance et ne perdrez pas de temps en hésitations. Dans le domaine matériel, cette journée sera plutôt calme à moins que vous n'ayez pas été raisonnable ces derniers temps.

Niveau humeur, des hauts et des bas. Concernant la santé, ménagez votre foie ! Vous êtes un bon vivant mais il y a certaines limites à ne pas dépasser. Votre organisme va vous rappeler à l'ordre si vous faites trop souvent des excès. Faites un effort pour retrouver une bonne hygiène de vie





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