Horoscope chinois du 20 novembre 2026. Conseils détaillés pour le Chien, Boeuf et Rat. Équilibre travail, amour et santé sous l'élément Terre.

L' astrologie chinoise dresse pour le vendredi 20 novembre 2026 une carte des énergies dominantes marquées par la stabilité et la finalisation. L'élément Terre pèse sur les signes d'Eau, imposant un ralentissement qui favorise la clôture des dossiers plutôt que le démarrage de nouvelles initiatives. Cette configuration invite à une gestion prudente du temps et des ressources personnelles.

Conseils pour le Signe du Chien

Le Signe du Chien reçoit un soutien naturel de la journée qui met l'accent sur la fermeture de cycle et l'organisation. Sur le plan professionnel, il est recommandé de classer les documents, d'étiqueter les fichiers et de préparer une semaine de travail structurée plutôt que de tenter de réparer des arrangements défaits par le mois du Cochon. Pour les finances, la maîtrise du Bois sur la Terre du jour permet de régler un petit dû ou de récupérer un objet prêté avec tact, en fixant une date simple pour l'échange. En amour, la planification d'activités pour le samedi 21 novembre 2026 favorise l'entente mutuelle sans créer de tension. Pour la santé, la présence de Bai Hu conseille d'éviter les efforts brusques et de privilégier des étirements doux des hanches pour préserver la vitalité.

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Vigilance pour le Signe du Boeuf

La double influence de la Terre ferme chez le Boeuf peut générer des frictions avec l'entourage proche, car deux volontés sûres de elles se heurtent rapidement. Au travail, il convient de laisser passer une heure avant de répondre à une remarque désagréable d'un collègue, en se concentrant sur le fond du commentaire plutôt que sur le ton employé. Dans la sphère privée, la similarité de caractère avec le partenaire peut créer des conflits sur la gestion du foyer. Échanger une corvée ménagère pour la semaine prochaine offre une solution simple pour restaurer la complicité. Les discussions relatives au partage des dépenses doivent être reportées, car Sui Sha risque d'augmenter la susceptibilité ambiante. Le relâchement des épaules et de la mâchoire par des rotations lentes de la nuque aidera à terminer la journée sans crispation.

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Orientations pour le Signe du Rat

L'ambiance pour le Rat est orientée vers le repos et la consolidation des acquis, loin de l'agitation. Au bureau, cette dynamique de fin de semaine permet de finaliser les tâches en cours sans s'engager dans de nouveaux projets risquant d'être déstabilisés par Sui Po. Sur le plan financier, le rassemblement des reçus et la sélection d'un achat superflu permettent de rétablir une vision claire sans jugement. La vie sentimentale s'apaise grâce à un message simple et chaleureux qui ne nécessite pas de réponse immédiate. Le corps demande de la douceur : des étirements lents des mollets et du bas du dos associés à un rythme de vie posé garantissent une fin de journée plus claire et sereine.

Équilibre global et Gestion du Temps

Cette journée du 20 novembre 2026 incarne l'esprit du Cabinet d'or, incitant à sécuriser le confort et à protéger ce qui est précieux. L'atmosphère contenante favorise le soutien discret auprès des collègues fiables et des choix financiers calmes. La création d'une enveloppe budgétaire pour les cadeaux de décembre permet de préserver la générosité sans impulssion. L'alliance du jour du Chien et de la Tao Hua accentue le charme, mais la simplicité reste la clé de la réussite en amour, comme proposer un repas commun à deux. La santé suit la stabilité de la Terre si l'on évite de surcharger la soirée, une chaleur douce comme un bain de pieds facilitant le relâchement de la semaine écoulée.