Presnel Kimpembe prédit une victoire du PSG en finale de Ligue des champions

L'ancien défenseur du PSG affiche son soutien total au club avant la finale de Ligue des champions face à Arsenal.

Presnel Kimpembe , ancien défenseur du PSG , affiche son soutien total au club avant la finale de Ligue des champions face à Arsenal . Dans un entretien sur RTL, il prédit une victoire parisienne et assure ne pas ressentir de nostalgie au moment de voir le PSG tenter un nouveau sacre européen.

Il a été choisi comme ambassadeur par le club de la capitale et apportera la coupe sur le terrain avant le coup d'envoi de la finale samedi. Il sera aussi présent dans les gradins pour encourager Paris. Kimpembe a également livré une réponse lapidaire sur le départ de Kylian Mbappé, disant que c'est son choix et qu'il a assumé. Dans un registre plus intime, il a raconté son parcours, qu'il a raconté dans son livre #La force.

Tomber et se relever, qui sortira le 3 juin prochain aux éditions Fayard. Il a évoqué ses origines modestes, son enfance dans le Val-d'Oise et les difficultés traversées par sa famille. Il a insisté sur le rôle décisif de son entourage dans sa réussite et a assuré rester fidèle à l'éducation reçue. Il a également résumé sa progression en une formule simple : le travail, tout simplement. Toujours croire en soi





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