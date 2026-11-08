Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, défend l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée et un programme présidentiel jugé clair. Gabriel Attal présente de son côté un plan de formation sur l'intelligence artificielle.

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, défend plusieurs propositions de son mouvement dans le cadre de la campagne présidentielle. Dans une série d'interventions relayées en titres, il présente l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée comme une mesure déjà appliquée ailleurs, sans effets d'abus selon lui. Le dirigeant insoumis affirme aussi que son mouvement dispose d'un programme écrit et qu'il est, selon ses termes, le seul à en avoir un.

Gabriel Attal, de son côté, détaille deux axes distincts : un plan de formation destiné à 20 millions de salariés français en trois ans, dans le domaine de l'intelligence artificielle, et une position ferme sur la laïcité en milieu scolaire. Les déclarations sont rapportées sous forme de titres, sans précision supplémentaire de calendrier au-delà de ce qui est mentionné.

Also read “L’État n’est plus piloté” : Manuel Valls évoque la crise de gouvernance actuelle en France

Auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée

Manuel Bompard soutient que l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée existe dans d'autres pays. Selon lui, ce dispositif ne produit pas d'abus. Il présente cette mesure comme un outil de simplification pour les salariés confrontés à de courtes absences pour raison de santé.

Le coordinateur de La France insoumise répond ainsi aux critiques qui redoutent des détournements du système. Il avance l'exemple étranger comme argument principal, sans détailler dans les titres disponibles les modalités précises de la mise en œuvre envisagée en France.

Advertisement

Le programme de La France insoumise face à la présidentielle

Manuel Bompard affirme que La France insoumise a déjà un programme et qu'elle est la seule formation politique à en disposer, selon ses propres mots. Il assure que son mouvement ne change pas de cap sur ses propositions et qu'il dispose d'un programme clair et précis.

Cette position vise à distinguer La France insoumise des autres candidatures à l'élection présidentielle. Le coordinateur insiste sur la constance des engagements, un argument qu'il oppose implicitement aux revirements qu'il prête à ses adversaires, sans citer de nom dans les titres analysés.

Retraite à 64 ans et état d'urgence social

Manuel Bompard qualifie le passage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans d'horreur sociale. Il dénonce cette réforme comme une mesure qui pèse sur les travailleurs et qui justifie, selon lui, une réponse rapide.

Il détaille par ailleurs la proposition d'état d'urgence social portée par Jean-Luc Mélenchon. Pour Manuel Bompard, il faut être en capacité de prendre des mesures immédiates face à la situation sociale. Cette logique d'action rapide constitue le cœur de la proposition, présentée comme une réponse d'urgence plutôt qu'une réforme progressive.

Advertisement

Gabriel Attal et le plan de formation sur l'intelligence artificielle

Gabriel Attal propose un plan de formation destiné à 20 millions de salariés français sur une période de trois ans. Il présente ce dispositif comme la base de sa vision sur l'intelligence artificielle appliquée au monde du travail.

Sur un autre sujet, Gabriel Attal revient sur la laïcité en milieu scolaire. Il affirme que l'État sera intraitable sur cette question s'il est élu, une formulation qui marque la fermeté de sa position sur les établissements scolaires.