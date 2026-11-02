Présidentielle : Glucksmann et Copé critiquent LFI, le RN et le gouvernement

Présidentielle : Raphaël Glucksmann et Jean-François Copé réagissent aux mobilisations lycéennes, à la grève du 5 novembre et aux programmes du RN et de LFI.

Raphaël Glucksmann, candidat PS-Place publique à la présidentielle, a multiplié les prises de position sur la scène politique française. Il a notamment critiqué les militants insoumis, qu'il accuse de créer une atmosphère détestable par leur propagande haineuse. Ses déclarations s'inscrivent dans un climat de mobilisations sociales et de débats sur l'avenir du pays.

Plusieurs responsables politiques ont réagi à ces tensions. Emmanuel Grégoire, maire Parti Socialiste de Paris, a dénoncé un climat irrespirable de fin de mandat. Jean-François Copé, maire LR de Meaux, a de son côté critiqué les positions de plusieurs candidats sur le RN et sur la droite.

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Raphaël Glucksmann réagit aux mobilisations lycéennes

Raphaël Glucksmann a indiqué qu'il soutenait la grève générale du 5 novembre et qu'il participerait à la mobilisation dans la rue. Il a fait part de son soutien à ce mouvement social.

Concernant la baisse du prix du gazole, il a jugé qu'il s'agissait d'un pas positif, tout en estimant que la mesure ne suffisait pas. Cette appréciation nuance son soutien aux revendications exprimées par les citoyens.

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Sur la colère lycéenne, il a regretté que la France ait sacrifié la voie et la formation professionnelles. Il a également accusé le gouvernement d'avoir tenté, pendant plus d'un mois et demi, de laisser pourrir la situation.

Il a par ailleurs appelé les lycéens à faire attention pour obtenir les avancées promises par le gouvernement, en soulignant qu'ils avaient déjà beaucoup obtenu.

Jean-François Copé se prononce sur la présidentielle

Jean-François Copé a estimé que David Lisnard n'était pas très clair sur sa position vis-à-vis du RN. Il a également jugé qu'Edouard Philippe était au-dessus de tous les autres candidats à droite.

Le maire LR de Meaux a plaidé pour un retour au clivage droite gauche. Selon lui, gouverner au centre serait mortifère pour le pays.

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Enfin, il a invité les Français à lire les programmes du RN et de LFI afin, selon ses termes, de comprendre que ces formations allaient faire couler la France. Ces déclarations complètent un débat électoral déjà très vif à l'approche de la présidentielle.