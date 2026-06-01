Présidentielle en Colombie : Le trumpero Abelardo de la Espriella en tête, affrontera Ivan Cepeda au second tour

Le candidat de droite Abelardo de la Espriella, admirateur de Donald Trump, arrive en tête du premier tour de la présidentielle colombienne avec 43,74 % des voix. Il affrontera le sénateur de gauche Ivan Cepeda (40,90 %) le 21 juin, dans un contexte de violence croissante.

En Colombie , le premier tour de l' élection présidentielle a réservé une surprise de taille. Abelardo de la Espriella, un avocat d'affaires de 47 ans admirateur déclaré de Donald Trump, est arrivé en tête avec 43,74 % des suffrages, devant le sénateur et philosophe Ivan Cepeda (40,90 %), héritier politique du président sortant Gustavo Petro.

Ce scrutin, marqué par une violence croissante, opposera donc au second tour deux visions radicalement opposées pour l'avenir du pays. De la Espriella, qui se fait surnommer "Le Tigre", a promis une main de fer contre les groupes armés et une réduction drastique de l'État, tandis que Cepeda défend la poursuite des négociations de paix et des réformes sociales. L'atmosphère était tendue dans tout le pays alors que les électeurs se rendaient aux urnes.

Depuis la signature de l'accord de paix avec les FARC en 2016, la Colombie connaît sa pire flambée de violence, avec des assassinats de dirigeants communautaires, des attentats et même le meurtre d'un prétendant à la présidence. Dans ce contexte, les deux candidats proposent des solutions diamétralement opposées. De la Espriella, qui tient ses meetings derrière une vitre pare-balles, promet de bombarder les campements de trafiquants de drogue et de construire dix méga prisons.

Il se présente comme un entrepreneur en dehors de la classe politique, reprenant la rhétorique de la "main de fer" qui a valu des victoires à la droite en Amérique latine.

"Nous allons changer l'histoire de la Colombie pour toujours", a-t-il déclaré depuis Barranquilla, où ses partisans ont célébré sa victoire surprise. De son côté, Ivan Cepeda, 63 ans, politicien expérimenté et défenseur des droits humains, mise sur la continuité des politiques de Gustavo Petro. Il a juré de vaincre "l'extrême droite fasciste" le 21 juin et a mis en doute la fiabilité des résultats préliminaires, sans toutefois affirmer qu'il y aurait eu fraude.

Le président Petro a également refusé de reconnaître ces premiers chiffres, qui doivent être vérifiés lors d'un dépouillement officiel. La candidate de droite Paloma Valencia, arrivée loin derrière avec moins de 7 %, a apporté son soutien à De la Espriella pour le second tour. Les experts estiment que les groupes armés ont profité des négociations de paix pour renforcer leurs positions dans le trafic de drogue et l'extorsion.

Le second tour s'annonce crucial pour déterminer si la Colombie poursuivra la voie de la négociation ou optera pour une répression militaire accrue





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