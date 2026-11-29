Teddy Riner maintient sa candidature à la présidentielle 2027. Le judoka vise le second tour, précise sa position sur l'Ukraine et affirme ne pas avoir d'étiquette politique.

Teddy Riner confirme officiellement sa poursuite de la course à l'élection présidentielle de 2027. L'athlète de haut niveau a déclaré son intention explicite d'atteindre le second tour de l'élection, rejetant ainsi les rumeurs de retrait prématuré. Il précise avoir actuellement réuni une centaine de parrainages sur les cinq cents nécessaires pour obtenir sa reconnaissance formelle en tant que candidat.

Maintenance de la candidature présidentielle

Le champion de judo n'a jamais considéré son entrée dans la politique comme une étape temporaire. Il a exprimé sa détermination avec une métaphore sportive directe, affirmant qu'il ne commencerait jamais un combat pour décider de ne pas le terminer. Il répète qu'il n'est pas venu sur ce terrain politique pour s'arrêter avant la phase décisive du scrutin. Cette déclaration marque son engagement durable face aux attentes contradictoires du public.

Also read Présidentielle 2027 : les modèles d’intelligence artificielle deviennent les nouveaux terrains de chasse des candidats

Les vingt premiers jours de cette campagne ont été qualifiés d'intenses par le candidat lui-même. Il savait pertinemment que la politique nationale offrirait des défis similaires aux compétitions de tatami, mais avec une intensité différente. Il se décrit comme un combattant civil qui accepte le choc frontal avec les réalités du pays actuel. Cette entrée en matière pose les bases de son récit de campagne centré sur la résilience.

Identification politique sans étiquette

Teddy Riner se positionne comme un acteur politique indépendant de toute affiliation partisane classique. Il affirme n'avoir aucune étiquette politique, bien que de nombreux observateurs l'aient associé à droite depuis le début de son parcours. Cette indépendance s'explique par son éducation au sein d'un foyer ayant voté à gauche pour Lionel Jospin par le passé. Il refuse donc de se laisser enfermer dans des cases idéologiques traditionnelles.

Advertisement

Il explique son engagement par un sentiment de trahison face à la France actuelle qu'il juge méchante et dangereuse. Il regrette une nation qui ne lui ressemble plus et qui lui est incompréhensible. Son discours se veut un appel à la prise de conscience collective pour redresser la situation. Il se définit comme quelqu'un qui a choisi de se lever et de lutter plutôt que de rester passif. Cette posture cherche à rassembler au-delà des clivages habituels.

Stratégie diplomatique et transparence financière

La position du candidat sur le conflit en Ukraine a suscité des interrogations et des malentendus. Teddy Riner a récemment clarifié ses propos en exigeant une transparence financière totale sur l'aide internationale. Il ne remet pas en question le soutien moral de la France, mais questionne l'usage précis des fonds publics. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'une guerre française et que les ressources doivent être justifiées.

En cas de victoire à l'élection présidentielle de 2027, le candidat envisage de soumettre ces questions directement aux citoyens français. Il propose d'interroger la population sur la continuation du soutien financier et militaire à Kiev. Cette approche cherche à recentrer le débat sur la souveraineté budgétaire nationale. La réponse du vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens a souligné les liens indissociables entre la sécurité de l'Europe et celle de l'Ukraine.

Impact électoral et perspectives futures

Les enquêtes d'opinion révèlent une division nette de l'opinion publique française concernant sa candidature. Selon un sondage RTL, soixante et un pour cent des Français estiment que sa participation n'est pas une bonne chose pour l'élection. Cette opposition significative contraste avec son soutien massif dans le monde sportif. Le candidat doit désormais convaincre un électorat large et diversifié de ses capacités de gestion.

Advertisement

Il dispose d'un programme comportant une centaine de mesures pour couvrir l'ensemble des besoins sociaux. Il promet de ne négliger ni les personnes âgées ni les jeunes générations. Son arrivée a été qualifiée de baiser empoisonné par le chef de l'État Emmanuel Macron. Cette distance officielle avec l'exécutif actuel marque le début d'une campagne où l'indépendance sera le seul pilier de son action gouvernementale future.